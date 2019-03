Crédit photo : Pixabay

Le jeudi 7 mars est la Journée nationale des céréales. Pour l’occasion, la marque Kellogg’s a dévoilé les résultats d’un sondage démontrant que les Canadiens dégustent leurs céréales de façon audacieuse. Près de 90% des Canadiens consomment des céréales et un sur quatre en mangent plus de trois fois par semaine.

Le sondage révèle aussi que:

-Près de 40 % des Canadiens sont des consommateurs nocturnes et préfèrent déguster leurs céréales comme collation de fin de soirée;

-Les Canadiens se soucient de plus en plus de leur santé et cela se reflète dans leurs choix de céréales : plus de 61 % d’entre eux indiquent que la valeur nutritive est un facteur clé dans leurs choix de céréales;

-La génération Y est la moins susceptible de jumeler le lait de vache et les céréales : 41 % des répondants choisissent des substituts de lait pour remplir leur bol, alors que 21 % optent pour un lait aromatisé;

-5 % des Canadiens combinent leurs aliments préférés du matin : les céréales et le café;

-Près de deux tiers des Canadiens sont prêts à faire l’essai saveurs variées dans leurs céréales;

-La génération Y est chef de file du mouvement des consommateurs de céréales non conventionnelles, avec 75 % des répondants affirmant qu’ils feraient l’essai de nouvelles épices dans leurs céréales (28 % des répondants ajouteraient de la mélasse de grenade et 16 % feraient l’essai du curcuma);

-52 % des Canadiens ajouteraient de la cannelle à leurs céréales et un Canadien sur cinq serait intéressé par des saveurs encore plus intenses, comme le gingembre confit ou l’écorce de citron confite;

-44 % des Canadiens ajoutent des fruits frais à leurs céréales;

-26 % les agrémentent de yogourt;

-25 % préfèrent y ajouter un peu de texture à l’aide de fruits secs;

-22 % adorent le côté croquant qu’apportent les noix et les graines;

-1 % des Canadiens affirment qu’ils y ajouteraient du bacon, de la sauce barbecue, du ketchup et même de la sauce soya;

-26 % des Québécois sucrent leurs céréales avec du sirop d’érable, soit près du double de la moyenne nationale.