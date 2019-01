Jusqu’à 421 chevaux pour la Mercedes-AMG A 45

Article par William Clavey

Comme vous le savez sans doute, la toute nouvelle Mercedes-Benz Classe A a remporté le prix de la Meilleure nouvelle voiture de l’année au Guide de l’auto.

À nos yeux, elle représente le réel progrès technologique en offrant un système multimédia innovateur et des technologies normalement retrouvées dans des voitures de grand luxe, le tout à un prix somme toute abordable.

Cette année, nous verrons apparaître une déclinaison AMG du modèle qu’on nommera l’A35. Mais Mercedes-Benz prévoit en commercialiser une autre encore plus violente, et on a maintenant quelques spécifications techniques à se mettre sous la dent.

Trois versions

Selon le constructeur, sa nouvelle sportive à hayon s’offrira en trois déclinaisons, soit l’A35, l’45 et l’A45 S. La première, alimentée par un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, déploiera 306 chevaux et elle est prévue pour notre marché.

La deuxième, l’A45, sera alimentée par le même moteur, mais produirait 387 chevaux, le tout associé à une transmission intégrale 4MATIC.

C’est l’AMG A 45 S qui sera la réelle bombe du segment avec une puissance totale de 421 chevaux. Toujours propulsée par un 2,0 litres turbo, la petite allemande sera plus puissante que l’Audi RS3, celle qui se vante actuellement d’être la plus musclée du peloton avec ses 394 chevaux et son couple de 354 lb-pi.

De plus, Mercedes-Benz déclare que l’A45 S viendrait avec un rouage intégral encore plus avancé que celui de sa petite sœur, incorporant un mode «drift», comme ce qu’on retrouve dans l’AMG E 63 S.

Toutefois, rien n’est encore confirmé au sujet de sa disponibilité au Canada. En attendant, voici une vidéo de la bête pour vous mettre l’eau à la bouche!