Jusqu’à 805 kilomètres d’autonomie pour ce pickup électrique

Article par Germain Goyer

En ce début d’année, Atlis présente un nouveau pickup entièrement électrique. Assemblé aux États-Unis par une jeune entreprise, le XT propose une autonomie fort impressionnante.

En effet, en fonction de la version choisie, il est possible de parcourir entre 483 et 805 kilomètres avec une seule charge. En ce qui concerne la capacité de remorquage, elle oscille entre 5 000 et 20 000 livres tout dépendant, encore, de la version choisie.

Pour ce qui est de la recharge, Atlis affirme que 15 minutes suffisent lorsque le véhicule est branché à une borne du constructeur. Force est d’admettre que cette donnée paraît optimiste.

Contrairement aux pickups traditionnels, le XT n’est pas équipé de rétroviseurs. Des caméras sont positionnées sur les côtés. Le constructeur est persuadé que la visibilité est ainsi augmentée.

Il est prévu que le rouage intégral soit offert de série.

Alors que la vitesse de pointe se chiffre à 193 km/h, le 0-96 km/h peut être bouclé en aussi peu que cinq secondes.

Sous le capot avant, on retrouve un espace de chargement. Celui-ci peut loger deux valises de grand format, des sacs d’épicerie ou même un coffre à outils.

En option sont offertes des suspensions conçues pour la conduite hors route.

Atlis prévoit que ce pickup arrivera dès 2020.

Un créneau en développement

En marge du Salon de l’automobile de Los Angeles, Rivian a dévoilé le R1T, un pickup entièrement électrique. Quant à son autonomie, elle s’élève jusqu’à 600 kilomètres.

Certaines rumeurs laissent croire que Tesla planche actuellement sur le développement d’un pickup électrique.