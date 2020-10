Kahnawake en zone rouge

L’équipe d’intervention spéciale COVID-19 à Kahnawake a élevé le niveau de risque à rouge sur son territoire, le 1er octobre. Depuis, le statut a été maintenu quotidiennement et des commerces, dont les établissements de jeu, ont fermé le 4 octobre. Le nombre de nouveaux cas a également augmenté et le Conseil de bande s’est dit inquiet par de l’intimidation à cet effet dans la communauté.

Selon la Direction de santé publique en Montérégie, quatre nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés depuis le 21 septembre, portant le total à 28 cas depuis le début de la pandémie.

Lorsque le territoire est passé en zone rouge, signifiant qu’«il y a une hausse importante ou un niveau soutenu de contamination dans la communauté et un risque maximum de transmission», des mesures strictes ont été mises en place:

-Les rassemblements privés sont limités à six personnes (mis à part pour les funérailles, les cérémonies religieuses/traditionnelles et les groupes de soutien);

-Les individus sont fortement encouragés à rester à la maison;

-Les résidents sont avisés de rester sur le territoire le plus possible sans déplacements non nécessaires;

-Aucune visite à l’Hôpital Kateri Memorial (KMHC), centres pour personnes âgées et autonomes, mises à part pour les proches aidants et les visites de patients en fin de vie;

-Suspension des sports organisés.

Commerces et écoles

Outre les établissements de jeu, les restaurants ont dû retourner aux commandes pour emporter et à la livraison seulement. Les salles à manger sont fermées. Les salons de cigare sont quant à eux limités à la vente au détail seulement.

Au besoin, les écoles de Kahnawake sont prêtes à fermer leurs portes pour offrir des cours en ligne, a avisé l’équipe d’intervention spéciale COVID-19. Les établissements scolaires resteront cependant ouverts pour les élèves vulnérables, ceux qui n’ont pas accès à une connexion WIFI adéquate et aux enfants de travailleurs essentiels. Les garderies opèrent comme à l’habitude.

«Il est clair que la situation s’intensifie présentement au Québec et que nous devons absolument prendre des mesures agressives, soutient Lloyd Philips, à la tête de l’équipe d’intervention spéciale. Nous devons prendre des décisions difficiles qui, encore une fois, causent une grande charge de stress pour notre communauté.»

Intimidation

Peu avant le passage en zone rouge de Kahnawake, le Conseil de bande s’est dit inquiet par des réactions face aux nouvelles concernant des cas positifs à la COVID-19 sur le territoire.

«En tant que communauté, nous avons l’obligation de nous soutenir l’un et l’autre, spécialement en ces temps difficiles. Il est inacceptable d’intimider, embarrasser ou faire de quelqu’un un bouc émissaire parce qu’il a été assez malchanceux pour contracter le virus», a rappelé le Conseil mohawk par voie de communiqué.