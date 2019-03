Karma fait miroiter un concept dessiné par Pininfarina

Article par Guillaume Rivard

Depuis que le groupe chinois Wanxiang a acquis le design et le nom de la Karma de son créateur Henrik Fisker en 2014, la nouvelle marque Karma Automotive a toujours misé sur le style pour essayer de se démarquer des autres voitures de luxe hybrides et électriques.

Pour s’aider davantage, le petit fabricant californien s’est associé à une célèbre maison de design et d’ingénierie italienne. Et lundi, nous avons eu droit à un premier aperçu de cette collaboration.

En effet, Karma a annoncé une nouvelle voiture concept dessinée par Pininfarina qui sera inaugurée officiellement lors du salon de l’auto de Shanghai 2019 (16 au 25 avril) dans le cadre d’une triple première mondiale, en compagnie d’une Revero de nouvelle génération et d’un concept Karma Vision entièrement électrique.

Des partenariats de la sorte – et d’autres à venir – sont un élément important de la stratégie d’affaires « Value-Forward » de Karma. Dans ce cas-ci, plus précisément, les solutions clés en main de Pininfarina en matière de design et d’ingénierie aideront à accélérer le développement de technologies et de produits futurs.

« Karma partage l’esprit de Pininfarina et son engagement à créer des designs éblouissants. Nous sommes excités de voir les réactions qu’engendrera le résultat final de notre partenariat », a déclaré le PDG de Karma Automotive, Lance Zhou.

La mystérieuse image rendue publique laisse entrevoir une réinterprétation avant-gardiste de la calandre divisée de Karma, de même qu’une posture large et très musclée.

Nous vous reviendrons bien sûr à la mi-avril avec les détails techniques et des photos du concept dévoilé dans son intégralité.