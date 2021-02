Kenworth Maska à Saint-Mathieu reçoit une distinction

Le concessionnaire de véhicules lourds Kenworth Maska, qui possède des succursales à Saint-Mathieu, La Présentation et Sherbrooke, a remporté un prix Or lors d’un gala virtuel visant à récompenser les commerces de la marque Kenworth à travers l’Amérique du Nord, le 10 février.

La famille Letendre, propriétaire du groupe Maska qui détient aussi des garages spécialisés au Québec, a reçu ce prix pour une quatrième année consécutive, fait-elle savoir par voie de communiqué. Seuls sept concessionnaires ont reçu cette ultime distinction remise par leur employeur, ajoute la lauréate.

«C’est grâce aux efforts et à la contribution de tous et chacun que nous avons remporté ce trophée. C’est en équipe que nous réussissons à nous démarquer et être parmi les meilleurs concessionnaires Kenworth en Amérique du Nord. Encore une fois, bravo à tous et merci de votre implication. Continuons à offrir le meilleur service à nos clients», a conclu la famille.