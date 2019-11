Kia Seltos 2021 : un nouveau VUS s’ajoute chez Kia

Article par Germain Goyer

Au Salon de l’auto de Los Angeles, Kia a dévoilé le Seltos 2021, confirmant du même coup sa commercialisation en Amérique su Nord.

Ce nouveau modèle devient la porte d’entrée dans l’univers des véhicules utilitaires sport chez Kia. Il rejoint les Sportage, Sorento et Telluride au sein de la gamme actuelle de VUS de la marque coréenne.

Le Seltos partage notamment sa plateforme et ses motorisations avec le Hyundai Kona. De série, il est livré avec un bloc atmosphérique de 2,0 L de 146 chevaux et 132 livres-pied jumelé à une transmission automatique à variation continue. Un moteur turbocompressé de 1,6 L générant 175 chevaux et 195 livres-pied est aussi offert. Celui-ci est marié à une boîte automatique à double embrayage à sept rapports.

En option, le système d’infodivertissement est lié à un écran tactile de 10,25 pouces. Le tout est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Kia assure que le Seltos sera également livrable avec une panoplie de technologies d’aide à la conduite de même que plusieurs commodités comme la recharge par induction pour téléphone cellulaire, trois ports USB et un système de son Bose à huit hauts-parleurs.

Sur le marché américain, le Seltos sera décliné en différentes versions : LX, EX, S 2.0L, S 1.6T et SX. Il est prévu qu’il arrive en concession américaine dès le début 2020. Les consommateurs peuvent choisir entre les roues motrices avant et un système à quatre roues motrices.

La liste de prix et la date d’arrivée chez les concessionnaires n’ont pas été annoncés pour le marché canadien.