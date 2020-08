Kiosque de fruits et légumes : la Ville de Candiac se ravise

Sylvain Pelletier pourra exploiter son kiosque de fruits et légumes sur le boul. Montcalm à Candiac jusqu’en octobre comme prévu. La Ville a fait marche arrière en permettant au propriétaire de poursuivre ses activités, et ce, même s’il ne respecte pas la réglementation municipale.

Le 20 juillet, Candiac lui avait donné 48 heures pour démonter ses installations, puis quatre jours plus tard lui avait ordonné de cesser ses opérations immédiatement en vertu d’une mise en demeure. Des questionnements de citoyens lui avaient mis la puce à l’oreille, dit-elle.

«Il a été constaté par notre personnel que l’usage fait dans ce kiosque, à cet emplacement précis, n’était pas conforme à la réglementation municipale et que le permis n’aurait pas dû être délivré.» -Ville de Candiac

«Il appert, avec le recul, que ce dossier aurait pu être traité différemment, plus particulièrement dans un contexte de pandémie où l’accessibilité et la disponibilité d’aliments sains peuvent être influencées», fait savoir la Ville.

C’est en prenant connaissance de l’article du Reflet, paru le 3 août à ce sujet, que le maire de Candiac, Normand Dyotte, dit s’être informé «en profondeur sur le dossier et exigé que l’administration échange avec le propriétaire afin de trouver un terrain d’entente».

La Ville ajoute que «des discussions positives et très fructueuses» ont émergé de ce contact, ce qui l’a convaincue d’accorder un délai de grâce au propriétaire pour qu’il puisse terminer sa saison.

«Un exercice d’évaluation et de rétroaction sera évidemment conduit au sein de nos équipes administratives, afin d’améliorer les processus et de s’assurer de respecter les meilleures pratiques. Nous nous sommes également engagés à maintenir le canal de communication, désormais ouvert, avec le propriétaire», indique la Municipalité.

Que dit le règlement municipal ?

Deux articles du règlement de zonage de la Ville de Candiac régissent l’exploitation d’un kiosque destiné à la vente de fruits et légumes ou à une installation saisonnière. D’abord, cette dernière doit se trouver sur le même terrain que le bâtiment principal qu’il dessert. De plus, les kiosques de produits maraîchers temporaires sont perms dans les marchés publics, près des dépanneurs, des établissements de vente au détail de produits d’épicerie et des établissements de vente au détail de fruits et légumes.