La Audi TT RS 2019 débarque à New York

Article par Gabriel Gélinas

Audi présente la variante la plus performante de sa sportive atypique TT, la RS, en première nord-américaine au Salon de l’Auto de New York. Le constructeur allemand en profite également pour souligner le cinquantième anniversaire de sa présence sur le marché nord-américain.

Pour 2019, la TT a fait l’objet d’un restylage et la variante RS adopte elle aussi le nouveau look avec une calandre « Singleframe » en noir mat qui affiche un look tri-dimensionnel et des ouvertures latérales qui sont plus grandes à l’avant.

L’aileron arrière fixe est toujours au programme, mais Audi innove en proposant de nouvelles couleurs très frappantes pour la TT RS, soit Turbo B lue, Tango Red Metallic et Kyalami Green, ainsi que de nouvelles jantes dont celles de 20 pouces proposées en option avec l’ensemble Dynamic qui comprend également des étriers de freins peints en rouge et un échappement sport avec embouts noirs. Mais ce qui rend la TT RS unique dans le paysage automobile actuel, c’est la présence sous son capot du seul moteur à cinq cylindres qui existe encore, et qui est partagé avec la Audi RS3.

Une sonorité atypique

C’est la sonorité particulière de ce moteur qui fait que l’on devient accro… Le son rauque, presque staccato, du moteur à pleine charge est une drogue dure, rien de moins.

Cette sonorité évocatrice du moteur 5 cylindres en ligne s’explique par l’ordre d’allumage dont la séquence est 1-2-4-5-3 ce qui signifie que l’explosion se produit en alternance entre des cylindres adjacents l’un à l’autre et d’autres qui sont éloignés l’un de l’autre. Cette séquence particulière dicte un tempo singulier à ce moteur de 2,5 litres et c’est ce qui lui donne cette signature vocale aussi typée.

Grâce à son rouage intégral et à son système de départ-canon, la TT RS est capable d’abattre le 0-100 kilomètres/heure en 3,7 secondes avec une poussée très soutenue chiffrée à 1,2 G. On est en plein dans le giron des exotiques de haut calibre, ici…