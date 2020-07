La bibliothèque de Sainte-Catherine rouvre ses portes

La bibliothèque de Sainte-Catherine rouvrira ses portes lundi.

Les usagers pourront de nouveau parcourir les rayons dès le 27 juillet, en respectant des règles strictes d’hygiène et de distanciation physique. Ainsi, l’accès aux collections, au Wi-Fi gratuit, aux ordinateurs publics (par périodes de 30 minutes et avec la carte du citoyen) et au comptoir exo sera de nouveau offert.

Différentes mesures de sécurité ont été mises en place afin de protéger la santé de tous, soit le port du couvre-visage obligatoire et sans exception pour les 12 ans et plus; le lavage des mains obligatoire; une limite de 50 personnes à la fois sur les lieux; la distanciation physique en tout temps; le respect des sens de circulation dans les rayons et corridors, lorsqu’indiqués.

L’accès sera refusé à toute personne qui ne respecte pas les mesures de sécurité en place.

À noter par ailleurs que le retour des documents se fera uniquement par l’entremise de la chute extérieure, sauf pour les jeux de société, qui doivent être remis au comptoir.

La bibliothèque accueillera le public les lundis de 13 h à 19 h; les mercredis et jeudis de 10 h à 19 h; les vendredis de 10 h à 16 h 30; et les samedis de 10 h à 15 h.

Les services suivants sont offerts en ligne à vdsc.ca: réservation de documents avec le catalogue; aide au lecteur; ainsi que création et renouvellement de la carte du citoyen.

Les usagers qui n’ont pas accès à Internet peuvent appeler au 450 632-0590, poste 5230 pour l’aide au lecteur et réserver des documents.

(Source: Ville de Sainte-Catherine)