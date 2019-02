La BMW Alpina B7 2020 pourra atteindre 328 km/h

Article par William Clavey

Bien entendu, il sera impossible d’exploiter toute cette puissance sur les routes du Québec, à moins d’être sur un circuit fermé. Même là.

Mais dans cette catégorie de voitures, les chiffres élevés sont la raison d’être de telles bolides. Et pour Alpina, il est primordial d’offrir la berline de luxe la plus rapide sur le marché. Voici la plus récente mouture de l’Alpina B7 xDrive.

Toujours un V8

Bien que l’équipementier allemand soit officiellement reconnu par BMW en assemblant ses voitures sur les mêmes lignes d’assemblage, BMW fait néanmoins très attention de ne pas laisser la B7 empiéter sur la Série 7 régulière. C’est pour cette raison que l’Alpina a toujours recours à un moteur V8, et non le fameux V12 biturbo qu’on retrouve dans la BMW M760Li.

Cela étant dit, le V8 n’est aucunement gênant, loin de là. C’est le même 4,4 litres biturbo qu’on retrouve dans la BMW M5 d’une puissance de 600 chevaux et un couple de 590 lb-pi.

Certes, ces chiffres sont identiques au modèle 2019, mais l’Alpina B7 xDrive 2020 accomplit son 0-100 km/h en 3,5 secondes, contrairement à l’ancienne génération qui l’accomplissait en 3,7 secondes.

Vous allez me dire que ce n’est presque rien. En effet. Mais la nouvelle Alpina promet de développer son couple beaucoup plus bas dans le régime moteur qu’auparavant en raison de turbocompresseurs plus volumineux, lui confiant un caractère similaire à celui du V12. Une boîte automatique à huit rapports, ainsi que le rouage intégral xDrive viennent de série sur toutes les Alpina B7.

Sans surprise, la nouvelle berline arbore le nouveau design de la Série 7, incorporant l’énorme grille chromée du constructeur et les feux arrière redessinés. L’Alpina se distingue d’une Série 7 conventionnelle par un parechoc avant distingué affichant le nom Alpina dans le bas, des jantes exclusives de 20 ou de 21 pouces, des couleurs de carrosserie exclusives ainsi que d’autres touches esthétiques subtiles dans un habitacle nettement plus luxueux.

L’Alpina B7 2020 arrivera chez les concessionnaires d’ici l’automne prochain. À l’heure actuelle, aucun prix canadien n’a encore été dévoilé. Le prix aux États-Unis est fixé à 142 695 $ US.