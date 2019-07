La BMW Série 2 Gran Coupé 2020 dévoilée… en habit de camouflage

Article par Michel Deslauriers

Le constructeur allemand vient de publier des images de sa nouvelle petite berline – ou coupé à quatre portes si l’on préfère – qui fera son entrée sur le marché canadien au printemps de 2020.

La BMW Série 2 Gran Coupé sera la quatrième du genre dans le portfolio de la marque, après l’apparition de la Série 6 Gran Coupé (maintenant retirée), la Série 4 Gran Coupé et la nouvelle Série 8 Gran Coupé. Ne pas appeler une berline une berline, c’est la mode en ce moment.

Toutefois, cette nouvelle variante de la Série 2 ne sera pas basée sur la génération actuellement en vente chez nous en formats coupé et cabriolet. En effet, la Gran Coupé sera la première voiture issue de la prochaine mouture de la série.

Une chose est sûre : elle misera à la base sur un rouage à traction. On peut deviner qu’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres figurera comme moteur de base, jumelé à une boîte automatique à huit rapports, développant entre 228 et 248 chevaux. Et la boîte manuelle? Peut-être, mais comme la nouvelle Série 3 n’est plus offerte avec une pédale d’embrayage, vaut mieux ne pas y penser pour l’instant.

On verra également apparaître une version M235i xDrive, dotée d’une version plus poussée du moteur de 2,0 litres dont la puissance atteindrait 302 chevaux et le couple, 332 livres-pied. Le BMW X2 M35i propose d’ailleurs déjà cette motorisation.

La BMW Série 2 Gran Coupé sera officiellement dévoilée au Salon de l’auto de Los Angeles au mois de novembre. Pour l’instant, on peut admirer la voiture enveloppée d’une pellicule utilisée pour camoufler les détails du design, mais l’on peut tout de même discerner sa forme générale.