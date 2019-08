La Bugatti Centodieci est un monstre encore plus puissant que la Chiron

Article par Guillaume Rivard

Bugatti avait promis de faire une grande annonce dans le cadre des festivités entourant le Concours d’élégance de Pebble Beach, en Californie.

Voici donc la Centodieci, une nouvelle voiture à édition très limitée qui rend hommage à la classique EB110 du début des années 1990.

Malgré sa vitesse prodigieuse, cette dernière n’a pas récolté le succès attendu et est en partie responsable de la faillite de Bugatti.

Plus de 20 ans après le rachat par Volkswagen, la compagnie lui fait un clin d’œil avec la Centodieci. Comme la Divo de l’an dernier, elle se base sur la Chiron, mais possède une carrosserie unique et diverses améliorations mécaniques.

En fait, on a affaire à la Bugatti la plus rapide de l’histoire en termes d’accélération. Son moteur W16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs développe une puissance de 1 577 chevaux (99 de plus que la Chiron) et son poids a été allégé de 44 livres. Le sprint de 0 à 100 km/h s’effectue en 2,4 secondes, soit un dixième de moins, et celui de 0 à 300 km/h prend 13,1 secondes, un gain d’une demi-seconde.

La Chiron garde toutefois sa couronne pour la vitesse maximale : 420 km/h contre 380 pour la Centodieci.

Parmi les éléments de design inspirés de la EB110, il y a notamment la forme des grilles à l’avant, les montants de toit masqués de chaque côté du pare-brise et bien sûr la nouvelle prise d’air à cinq ouvertures circulaires sur les flancs.

Notons par ailleurs les deux paires de sorties d’échappement disposées à la verticale dans l’énorme diffuseur arrière et l’aileron massif au-dessus qui contribue à générer un appui au sol de plus de 200 livres.

Bugatti affirme également que la force d’accélération latérale de la Centodieci se compare à celle de la Divo, pourtant plus poussée sur le plan dynamique.

En terminant, sachez que seulement 10 exemplaires de la Bugatti Centodieci seront construits et, sans surprise, ils sont déjà tous vendus. Le prix? Environ 11,8 millions $, soit bien plus que le double de la Chiron… mais beaucoup moins que La Voiture Noire dont on vous parlé plus tôt cette semaine.