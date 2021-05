La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon remet 3 M $ en ristournes

Au terme de son assemblée générale annuelle le 12 avril et d’un vote en ligne tenu sur quatre jours, la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon a choisi de verser 3 M$ en ristournes à ses membres et à la collectivité.

La Caisse fait savoir qu’elle a généré des revenus d’exploitation de 38,46 M$ pendant son exercice 2020, soit une hausse de 3,3% par rapport à 2019, puis des excédants avant ristournes de 17,48 M$. De ce montant, 3 072 540$ seront ainsi remis en ristournes individuelles et collectives.

De plus, un montant de 82 823$ a été versé sous forme de commandites et de dons, alors qu’un autre de 197 381$ a été distribué par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu. Plus de 50 organismes et projets ont reçu une partie de ce financement, dont l’Unité communautaire des mesures d’urgence (10 000$), les banques alimentaires locales (26 000$), le RécréoParc à Sainte-Catherine (17 500$) et le Club de soccer Roussillon (20 000$), détaille la Caisse.

Conseil d’administration

Cinq postes à pourvoir au sein du conseil d’administration ont été comblés par des candidats, dont quatre par acclamation, soit William Bédard, Sandra Montcalm et Frédéric Montminy pour le Groupe B et Keven Blondin pour le Groupe C. La votation en ligne a permis d’élire en majorité Sophia Plante dans le Groupe A.