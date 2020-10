La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon remettra 2,8 M $ en ristournes

La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon a annoncé qu’un montant de 2,8M$ sera retourné à ses membres et à la collectivité, sous forme de ristournes pour l’année 2019.

Il s’agit du résultat d’un vote des membres, à la suite d’une assemblée générale extraordinaire, le 15 septembre. Celle-ci avait été reportée au printemps dernier. Elle s’est finalement déroulée en mode virtuel pour la première fois, en raison de la pandémie, «afin que les membres puissent exercer leur droit de votre sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration», souligne la Caisse par voie de communiqué.

Le versement d’une portion, soit 2,5 M$, sera effectué dans les comptes des membres cet automne, puis l’autre partie, s’élevant à 340 225$, sera déposée dans le Fonds d’aide au développement du milieu.

«La Caisse sera ainsi en mesure d’appuyer des projets porteurs dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos membres que nous sommes en mesure de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités», ajoute Solange Oligny, présidente de la Caisse.

Nouvelle ristourne

En 2018, le montant retourné en ristournes était de 2,9 M$ au total, précise Laurianne Brodeur, conseillère en communication à la Caisse. Elle ajoute que la ristourne est différente cette année. Elle découle de changements amorcés en 2018, dans le but de la rendre «plus accessible et plus équitable».

Deux volets ont ainsi été créés, explique-t-on dans une vidéo informative. D’abord, la ristourne volumes «qui reconnaît la hauteur de votre participation financière dans votre coopérative». Il s’agit d’un montant personnalisé basé sur les volumes que vous détenez dans vos comptes, prêts et marges de crédit, placements et investissements, ainsi que les assurances. Le mode de calcul est basé sur les primes et soldes de chaque famille de produits. Pour chaque tranche de 1 000$, un montant sera ajouté à la ristourne volumes.

Le deuxième volet est celui de la ristourne produits, «qui reconnaît votre détention de produits dans chacune des grandes familles». Il s’agit d’un montant maximal de 50$ versé annuellement aux membres qui détiennent au moins un produit dans la famille de produits de Desjardins.