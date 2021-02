La campagne des Fêtes de Moisson Rive-Sud bat un record

Moisson Rive-Sud a récolté un montant record de 365 683$ lors de sa campagne du temps des Fêtes Offrir l’espoir le temps d’un repas, qui se terminait à la fin janvier.

Plus de 80 entreprises ont collaboré à la campagne en préparant des collectes de denrées auprès de leurs employés et partenaires proches. Ainsi, plus de 8 500 kilogrammes en denrées qui ont été remis.

Moisson Rive-Sud souligne l’engagement entre autres de l’Association de la Construction du Québec de la Montérégie, de l’École Saint-Romain de Longueuil, du Groupe Paco, de CCL, des condominiums Le Vivo et des Vergers François Juneau.

Des entreprises participantes ont aussi réalisé des campagnes au sein de leurs employés afin de varier les dons offerts à notre organisme et ainsi apporter un soutien financier.

La banque alimentaire qui couvre 70% du territoire de la Montérégie souligne par ailleurs la «contribution exceptionnelle» de la population, alors que le contexte actuel avait engendré une incertitude à l’égard de la participation des citoyens.

La campagne du temps des Fêtes a permis de répondre à l’augmentation de 41% connue en décembre par Moisson Rive-Sud et lui permet «d’amorcer la nouvelle année en force». puis le début de la pandémie, la demande d’aide alimentaire faite aux organismes membres connaît une croissance.