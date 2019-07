La célèbre piste de Nardo vient de rouvrir

Article par Guillaume Rivard

Il y a des circuits vraiment exceptionnels un peu partout dans le monde, mais celui de Nardo est dans une classe à part. Construit à l’époque par Fiat, cette piste parfaitement circulaire de 12,6 kilomètres est en fait un centre d’essai que Porsche a acheté en 2012.

Après plusieurs mois de fermeture, le site est maintenant rouvert et prêt à accueillir de nouveaux clients.

La rénovation a coûté au constructeur allemand un peu plus de 50 M$. L’asphalte a été entièrement refait et un système de garde-fous ultra moderne a été installé. La « plateforme d’essai dynamique » pour voitures, qui couvre une superficie de 106 000 mètres carrés, a aussi été retapée.

« Ce centre d’essai a toujours été unique en son genre et il se veut plus que jamais la pierre angulaire de la stratégie de développement de Porsche ainsi que des programmes d’essais de l’industrie automobile en général », a déclaré Malte Radmann, président du conseil du Centre technique de Nardo et directeur responsable de l’ingénierie chez Porsche.

Fait surprenant : en raison de l’inclinaison du circuit, les pilotes n’ont même pas besoin de tourner le volant!

Le record de vitesse sur place (404 km/h) a été établi en 1979 avec une Mercedes-Benz C1. Koenigsegg détient toutefois la marque pour les voitures de série (389 km/h) avec une CCR. Grâce au pavé fraîchement refait, on imagine facilement que Porsche ou un autre constructeur pourra atteindre des vitesses encore plus grandes.

Selon le directeur général du Centre technique de Nardo, Antonio Gratis, le développement du site se poursuit et l’objectif est de permettre à de nombreuses compagnies de tester les technologies du futur, notamment en ce qui a trait aux motorisations électriques, aux systèmes de recharge et à la conduite autonome.