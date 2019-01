La chaussée glissante provoque plusieurs accidents

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

La pluie verglaçante qui a commencé en soirée le 23 janvier rend la chaussée glissante à plusieurs endroits.

Selon nos informations, plusieurs interventions ont été nécessaires, notamment sur le boulevard Taschereau à La Prairie, où un autobus a fauché un lampadaire, et sur la route 132 en direction est, à la hauteur de la sortie vers l’autoroute 30 à Saint-Constant, où des camions sont restés coincés.

Québec 511 indique que la chaussé est partiellement glacée de Châteauguay à la jonction des autoroutes 30 et 730 à Saint-Constant, puis jusqu’à Sainte-Catherine. Les conditions routières sont les mêmes de la jonction des autoroutes 15 et 30 à Candiac à la jonction des autoroutes 10 et 30, puis du pont Mercier à Candiac, sur la route 132.