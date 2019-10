La Chrysler Voyager rebaptisée… Grand Caravan?

Article par Guillaume Rivard

Au début de l’été, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nous avait conviés à un événement pour découvrir la Chrysler Voyager, une version plus abordable de la fourgonnette Pacifica.

Du même coup, le constructeur a décidé d’éliminer la très populaire Dodge Grand Caravan de son catalogue. Ou est-ce bien le cas?

Des sources travaillant pour FCA Canada ont mentionné au site Allpar que la nouvelle fourgonnette changerait d’appellation chez nous et serait plutôt vendue sous le nom de Chrysler Grand Caravan. Elle ferait son entrée pour l’année-modèle 2021.

Bien pensé, n’est-ce pas? Il faut rappeler que la Dodge Grand Caravan continue de se vendre en grand nombre de ce côté-ci de la frontière (au moins sept fois plus que la Chrysler Pacifica). C’est un nom qui résonne fort dans l’esprit des familles canadiennes et, compte tenu que ce genre de véhicule est en net recul par rapport aux utilitaires, FCA gagnerait à mettre toutes les chances de son côté.

Pour ce qui est du nom Voyager, il avait d’abord été utilisé par Plymouth pour désigner la Caravan à ses débuts, avant d’être repris par Chrysler.

À propos, pourquoi pas juste « Caravan » au lieu de « Grand Caravan »? Certains prétendent que FCA pourrait réserver un sort similaire au Dodge Journey, c’est-à-dire lui trouver un remplaçant sous la bannière Chrysler et l’appeler Caravan – un peu comme il existe un Jeep Cherokee et Grand Cherokee.

Sur le plan technique, la nouvelle fourgonnette emprunte son châssis, sa direction et ses suspensions à la Pacifica. Le moteur, naturellement, est le V6 Pentastar de 3,6 litres qui génère une puissance de 287 chevaux et un couple de 262 livres-pied via une boîte automatique à neuf rapports. Contrairement à la Pacifica, toutefois, il n’y aura pas de version hybride rechargeable.

Il est encore beaucoup trop tôt pour parler du prix canadien, mais sachez que la Grand Caravan est présentement offerte à partir de 25 445 $.