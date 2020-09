La collecte des déchets maintenue aux deux semaines

Le conseil des maires de la MRC de Roussillon a pris la décision de maintenir la fréquence des collectes de déchets aux deux semaines. Ce, dans le but de réduire la quantité de matières résiduelles envoyées à l’enfouissement, fait-il valoir.

Le sujet s’est retrouvé au cœur d’une discussion lors de la séance réunissant les maires de la MRC, le 26 août, faisant «suite aux demandes de quelques citoyens qui s’étaient manifestés au cours des derniers mois».

«Nous comprenons que la diminution de la fréquence des déchets et l’arrivée du bac brun demandent adaptation et ajustement pour tous, reconnaît le préfet de la MRC et maire de Delson, Christian Ouellette. Plusieurs facteurs ont aussi contribué à l’augmentation de probables désagréments, tels que l’été particulièrement chaud, les mesures sanitaires entourant la pandémie de la COVID-19 et le fait que les citoyens étaient davantage à la maison.»

Une résidente de Delson avait notamment fait parvenir une lettre d’opinion à ce sujet au Reflet, exposant qu’avec la chaleur, les odeurs étaient intolérables et que les bestioles comme les mouches et vers se mettaient de la partie.

Toutefois, M. Ouellette estime que les avantages environnementaux sont beaucoup plus nombreux que les inconvénients.

Moins de déchets, plus de compost

Le changement de la fréquence des collectes a débuté avec l’arrivée du bac brun en septembre 2019, afin notamment d’encourager la participation au compostage.

«Plus de 50% des matières résiduelles que nous retrouvons dans les déchets sont des matières organiques. Grâce à la collecte du bac brun, on réduit grandement les gaz à effet de serre (GES), ainsi que les liquides polluants dans les sites d’enfouissement», explique quant à lui Sylvain Payant, maire de Saint-Isidore et président du comité sur la gestion des matières résiduelles dans la MRC de Roussillon.

Conseils pour les déchets

La MRC donne quelques pistes de solution pour les citoyens qui ont une famille nombreuse ou qui génèrent beaucoup de déchets:

-Utiliser un bac adapté à ses besoins. Trois tailles sont acceptées lors de la collecte, soit 120, 240 et 360 litres;

-Il est possible d’avoir jusqu’à deux bacs de déchets pour les résidences unifamiliales;

-Les volumineux comme les matelas et meubles sont acceptés lors des collectes de déchets.