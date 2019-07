La construction de l’écocentre à Candiac débutera à la fin de l’été

Le projet d’écocentre pour lequel la Ville de Candiac a emprunté 657 000$ en avril commencera à prendre forme à la fin de l’été sur le terrain du garage municipal. La Ville vise une mise en fonction dès septembre.

Trois contrats ont été octroyés pour le projet en séance du conseil, le 15 juillet. La fourniture et la pose de béton ont été confiées à Pavage Axion à Brossard pour un montant de 53 544$ plus taxes. Le contrat de fourniture et d’installation de caissons préfabriqués a été accordé à Construction Arcade à Laval pour 408 000$ plus taxes. La planification et la mise en service seront assurées par Nature-Action Québec au coût de 2 778$ plus taxes. Cette dernière s’est vu attribuer la gestion des opérations à partir du 1er septembre, et ce, jusqu’au 30 novembre 2020 pour 120 274$. Le contrat sera reconduit optionnellement pour deux ans.

«Tel que nous l’avions annoncé l’année passée lors de notre rencontre sur notre plan stratégique, la mise en place d’un écocentre se fera pour satisfaire les besoins des citoyens», a laissé savoir le maire, Normand Dyotte en séance du conseil.

En juin 2018, les citoyens avaient été sondés. Un total de 66% des Candiacois affirmaient vouloir voir le projet se concrétiser.

La Ville n’a pas encore dévoilé le fonctionnement du futur écocentre.

Liste des matériaux qui seront acceptés à l’écocentre

-Bois;

-Résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD);

-Bardeaux d’asphalte;

-Métaux et ferraille;

-Matières encombrantes, comme des meubles;

-Matières granulaires;

-Terre non contaminée;

-Carton et autres matières recyclables;

-Pneus;

-Produits électroniques;

-Résidus domestiques dangereux (RDD);

-Appareils réfrigérants.