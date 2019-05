La consultation des citoyens sur La Prairie se poursuit

Après avoir consulté les organismes et les employés municipaux, effectué par la suite un sondage téléphonique, la Ville poursuit maintenant en ligne les consultations sur l’avenir de La Prairie.

Lancée en février sous le thème Ensemble vers 2025, la consultation a pour objectif de guider les élus sur les actions municipales à prendre au cours des prochaines années.

«Cette réflexion collective est très importante pour nous. Jusqu’à maintenant, la réponse des participants, autant chez les organismes que chez les citoyens, a été très enthousiaste», a déclaré le maire Donat Serres.

Dans le but de garantir la plus grande représentativité de la population et l’objectivité des résultats, la firme Léger a été mandatée pour réaliser l’entièreté du processus de sondage téléphonique et en ligne.

Pour répondre au sondage, les citoyens doivent suivre ce lien: ville.LAPRAIRIE.qc.ca/sondage.