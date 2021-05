La Course des 7 pour Leucan s’installe au RécréoParc

Annulée en 2020 dans la foulée de la pandémie, la Course des 7 organisée par la Ville de Sainte-Catherine et Leucan Montérégie reviendra le 28 août. Le nouveau terrain de jeu des coureurs sera le RécréoParc.

«Après des mois sans grands événements sportifs et caritatifs, la course est l’occasion idéale de se dépasser, en toute sécurité et pour une bonne cause! J’encourage mes concitoyens ainsi que nos voisins de toute la région à s’inscrire et à faire preuve de générosité», affirme par voie de communiqué Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine.

Deux formules adaptées aux mesures sanitaires sont offertes, soit une course sur place avec des départs par intervalle sur une distance de 1 à 14 km ou une participation virtuelle à partir de chez soi avec le parcours et la distance de son choix. Les personnes inscrites avant le 18 juillet bénéficieront d’un rabais allant de 5 à 10$.

Puis, elles auront accès à une plateforme personnalisée de collecte de dons. L’objectif est d’amasser 40 000$ au terme de l’événement, indique Leucan Montérégie.

«Les fonds permettront notamment d’offrir un appui financier, de soutenir et d’accompagner les enfants atteints de cancer et leur famille, d’investir dans la recherche en oncologie pédiatrique ainsi que d’informer et sensibiliser le public sur le cancer chez l’enfant», précisent les organisateurs.

L’organisme accompagne présentement 250 familles, fait savoir Stéfany Brulier, directrice campagnes annuelles et directrice intérimaire du Grand Montréal à Leucan.