La crème des pilotes sur glace rivalisera à Beauharnois

Crédit photo : Pierre Langevin

Un événement spécial sera présenté aux fervents de courses sur glace, le samedi 2 février, au parc Bourcier à Beauharnois.

Plus de 100 compétiteurs sont attendus au «Challenge Beauharnois» qui se tiendra dans le cadre de la série Eskape Québec regroupant la crème (glacée) des pilotes de voitures (30), motocross (40) et VTT (40) au Québec.

Une première édition du «Challenge Beauharnois» a eu lieu l’an dernier à la fin du mois de février sur le lac Saint-Louis à la hauteur de la rue Richardson alors que le temps doux avait amené des conditions de neige mouillée sur la piste. Cette année, les courses se déplacent au cœur de l’hiver sur le site qui accueille annuellement les Régates de Beauharnois durant le week-end de la Fête du Travail.

Le rendez-vous du parc Bourcier sera le 2e de la série Eskape Québec qui fera également des escales à Lavaltrie (27 janvier), Valcourt (8,9,10 février) et Berthierville (16 février). «Des jeux gonflables pour amuser les jeunes et un chapiteau chauffé seront sur place lors de l’événement qui promet d’être un classique des courses sur glace», assure le principal organisateur du «Challenge Beauharnois», Sylvain Allard.

Des coureurs de la région s’avanceront sur la piste aménagée près de la Marina de Melocheville pour se mesurer aux habitués de la série Eskape. On retrouvera notamment Frédéric Faubert et Daniel Lefort au volant de leur voiture ainsi que Daniel Latour aux guidons de son VTT. Dans les autos, les classes «Semi Pro», «Mini Mod» et «Mini Stock» figurent à l’horaire de la journée.

Les billets seront vendus à l’entrée du site au coût de 15 $ pour les adultes et c’est gratuit pour les moins de 15 ans. La remise des prix se déroulera au bar de la Marina de Melocheville.