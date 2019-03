La députée Chassé estime «prendre un nouveau départ»

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Simon Deschamps

Après un passage éclair au ministère de l’Environnement et des changements de personnel à son bureau de Châteauguay, la députée MarieChantal Chassé estime prendre «un nouveau départ».

« Comme moi, [mes nouveaux collègues] n’ont pas d’histoire avec les enjeux du passé. On prend ça avec un oeil neuf. Il y a quelques semaines quand je rentrais pour la session d’hiver je disais ’’aujourd’hui c’est comme si nous étions le 2 octobre (au lendemain de l’élection)’’ on met les choses à notre main », a déclaré Mme Chassé lors d’une entrevue accordée au Journal Le Soleil de Châteauguay le 1er mars.

La députée a réagi à la fin d’emploi de l’ancienne mairesse de Châteauguay Nathalie Simon au bureau de circonscription. Alors ministre de l’Environnement, Mme Chassé a embauché l’ancienne mairesse connue pour ses positions environnementales pour qu’elle s’occupe de dossiers liés au ministère.

« Ce n’est absolument rien de personnel contre Nathalie. On a une entente cordiale et j’ai énormément aimé travailler avec elle. Mais c’est de ma responsabilité de m’assurer que le bureau de comté provincial soit impartial vis-à-vis les enjeux relatifs aux élections municipales et aux gens en pouvoir. Moi, je suis là pour aider les maires sans aucune partialité. Cette décision est devenue rapidement évidente », a expliqué Mme Chassé

Le maire de Châteauguay, Pierre-Paul Routhier, et d’autres maires de la MRC de Roussillon avaient signifié leur inconfort face à la présence de Mme Simon dans l’entourage de la députée. Mme Chassé a précisé qu’elle avait donné des garanties aux maires que l’ex-élue ne serait pas impliquée dans leurs dossiers.

Avant son embauche avec la députée, l’ancienne mairesse avait publiquement critiqué des décisions de l’administration Routhier, notamment via les réseaux sociaux mais également pendant les séances du conseil.

Questionnée à savoir pourquoi Mme Simon a été embauchée au premier chef, sachant que les citoyens de Châteauguay lui avaient montré la porte de sortie aux dernières élections municipales en 2017 perdant par 1960 voix et récoltant 35 % du suffrage, Mme Chassé a répondu « ne pas être intéressée aux histoires du passé ».

« J’ai un respect de la façon dont ils (les maires) montent leur bureau, je m’attends à ce qu’ils respectent la façon dont je monte mon bureau. Au-delà de ça, je suis arrivée dans le comté étant teinté d’aucune histoire appartenant aux enjeux municipaux et je pense que c’est au bénéfice des citoyens que je monte mon bureau dans l’esprit de la nouveauté, du changement et de s’ouvrir vers l’avenir », a-t-elle laissé savoir.

D’autres changements au bureau

Ginette Marotte a remplacé Charles-Olivier Patenaude au mois de janvier. Ce dernier occupait le poste de directeur de circonscription.

Mme Marotte a eu le mandat de « bien monter le bureau pour implanter des processus impeccables ». Mme Marotte, qui a une forte expérience en gestion, ira faire incessamment le même travail du côté de la circonscription de Soulanges avec la députée Marilyne Picard.

Yannick Gagné, arrivé il y a un peu plus d’une semaine, occupe présentement le poste de directeur adjoint de circonscription. Il sera nommé directeur de circonscription au départ de Mme Marotte.

Résident de Repentigny, ce dernier cumule près de 20 ans d’expérience en marketing. Son dernier emploi chez Capwood Advisor touchait également aux communications.

Un bilan des cinq premiers mois

Accordant une rare entrevue au Journal depuis son élection, la députée MarieChantal Chassé était sereine après les moments politiques difficiles survenus cet automne culminant par la perte du ministère de l’Environnement en janvier. Elle s’est dite fière d’avoir occupé un rôle de ministre.

« Je ferme la boucle pour ouvrir un autre pan pour les trois prochaines années et demie. Ce que j’ai vécu c’est un privilège. J’ai eu la chance de goûter aux fonctions les plus critiques d’un gouvernement. Ma présence maintenant dans mes activités me donne une lucidité que je n’aurais jamais eue si je n’avais pas eu ce parcours », a-t-elle dit.

Cette expérience, ajoute-t-elle, sera au bénéfice des citoyens, alors qu’elle pourra mieux guider les maires dans leurs différentes demandes auprès des ministères.

MarieChantal Chassé est désormais présidente de la Commission des relations avec les citoyens qui étudie présentement le projet de loi 9 sur la réforme de l’immigration déposé par le ministre de l’Immigration Simon Jolin-Barette.

Un rôle dit-elle « qui est un meilleur alignement avec ce qu’elle est profondément que de se préoccuper, de la famille, de la jeunesse, des aînés et de la protection des consommateurs, toutes des préoccupations du quotidien qui lui tiennent à cœur. »

D’ailleurs, Mme Chassé compte se rapprocher davantage des citoyens alors qu’elle les invitera pour « un café avec la députée » une fois par mois au bureau de comté.