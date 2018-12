La dernière BMW familiale disparaît en Amérique du Nord

Article par Germain Goyer

Chez BMW, on a choisi de mettre un terme à la commercialisation de la BMW Série 3 familiale aux États-Unis. En Europe, elle continuera toutefois d’être disponible.

C’est ce qu’on peut lire sur Autoblog.

Cette nouvelle survient après qu’on ait appris que ce même modèle levait le nez sur la boîte manuelle en Amérique du Nord. Ce sont deux coups durs pour la Série 3 en peu de temps.

Rappelons-nous qu’en octobre dernier, à l’occasion du Salon de l’automobile de Paris, le constructeur bavarois y avait présenté la Série 3, nom de code interne G20. Il s’agit de la septième génération de la compacte de luxe de BMW.

Alors que le créneau des voitures familiales est devenu de plus en plus niché et forcément de moins en moins rentable, BMW préfère offrir une gamme étendue de véhicules utilitaires sport. Notons au passage que le catalogue actuel n’en compte pas moins de sept.

Soulignons que la Série 3 F31 est l’ultime familiale à être offerte par BMW au Canada. En version 330i xDrive, elle devrait être encore disponible pour une durée indéterminée.

Au moment d’écrire ces quelques lignes, nous étions dans l’attente d’une réponse du département des communications de BMW Canada. Il serait étonnant que la nouvelle Série 3 familiale ne soit pas commercialisée aux États-Unis et qu’elle le soit de ce côté-ci de la frontière. L’offre canadienne est souvent calquée sur l’offre américaine.