La Devel Sixteen fait ses débuts nord-américains au Salon de l’auto de Toronto

Article par Michel Deslauriers

Devel Motors, un constructeur basé à Dubaï, se rendra au Canada afin de présenter leur outrageuse supervoiture Sixteen, qui fera sa première apparition publique en Amérique du Nord au Salon de l’auto de Toronto.

L’idée de créer la Devel Sixteen est né en 2006, alors que la recherche et le développement a débuté deux ans plus tard. En 2013, un prototype de la supervoiture a été présentée au Salon de l’auto de Dubaï, et en 2015, le moteur de la Sixteen a fait sa première sortie publique. Une version de production a été dévoilé au Salon de Dubaï en 2017.

Le moteur en question est un V16 de 12,3 litres, gavé par quatre turbocompresseurs afin de produire un invraisemblable 5 007 chevaux ainsi qu’un couple incroyable de 3 757 livres-pied.

Selon son créateur, le Devel Sixteen affiche un poids de 2 300 kilogrammes (5 070 livres), une masse assez imposante pour une voiture. Ses données de performance n’ont pas été révélées – du moins, on ne les a pas trouvées.

Lorsqu’elle sera mise en vente, trois variantes de la Devel Sixteen seront disponibles. Un moteur V8 motorisera la variante de base qui se détaillera à environ 1,6 million $, alors que la version médiane sera équipée d’un V16 de quelque 3 000 chevaux et coûterait 1,8 million $. La Sixteen de 5 007 chevaux devrait afficher un prix d’environ 2,2 millions $.

La Devel Sixteen figurera parmi la trentaine de véhicules à l’affiche dans l’exposition Auto Exotica du Salon de Toronto, qui comprendra également les McLaren Senna et McLaren 600LT, l’Aston Martin DBS Superleggera, les Lamborghini Aventador SVJ et Lamborghini Urus, le Rolls-Royce Cullinan et la Lotus Evora Sport 410. Les visiteurs pourront aussi admirer la Maserati MC12 2005, la Jaguar XJ220 1993, la Porsche Carrera GT 2005, la Ferrari F50 1996, la Ford GT Heritage Edition 2006 et la 427 Cobra 1965 originale de Carroll Shelby.