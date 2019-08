La Dodge Charger ajoute une édition Daytona de 717 chevaux

Article par Guillaume Rivard

Après avoir misé gros sur la Challenger au cours des deux dernières années, Dodge tourne maintenant son attention vers sa voiture sport à quatre portes en lançant de nouvelles versions et éditions limitées.

On vous a déjà parlé de la Charger SRT Hellcat Octane au look sombre et de la Charger SRT Hellcat Widebody à la posture élargie. Voilà que la compagnie a annoncé sa version la plus puissante jamais offerte : la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Édition Daytona 50e anniversaire 2020 de 717 chevaux.

Prenez quelques secondes pour regagner votre souffle après avoir prononcé ce nom…

Le modèle s’inspire bien entendu de la fameuse Dodge Charger Daytona 1969 avec son aileron et son museau gigantesques, une voiture spécifiquement conçue pour dominer en NASCAR. Seulement 501 exemplaires avaient été produits à l’époque (le nombre minimal requis pour avoir le droit de participer à cette série de course) et l’édition 2020 sera limitée de la même façon.

Le couvercle de coffre unique, dont la bande contrastante se prolonge sur les ailes arrière et s’agence avec l’aileron, ainsi que la peinture Bleu B5 exclusive à la version Daytona sont des rappels de l’originale (les autres choix de peinture sont Noir, Nickel et Blanc).

L’extérieur se démarque aussi par des jantes « Warp Speed » de 20 x 11 pouces au fini carbone satiné exclusif, des pneus de performance toute saison Pirelli 305/35ZR20 de même que des freins Brembo ultra performants avec disques ventilés et étriers à six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière.

Quelques signatures propres à la Daytona se retrouvent dans l’habitacle, notamment des sièges sport chauffants et ventilés garnis de cuir Nappa et de suède Alcantara avec coutures bleues contrastantes et logos « Daytona » brodés. L’accoudoir central, les portières, la planche de bord, le levier de vitesses, les tapis de plancher et le volant à base plate arborent tous aussi des coutures bleues.

Soulignons également la doublure de plafond en suède Dynamica, la fibre de carbone qui orne la console et l’instrumentation ainsi que les divers accents de chrome noir pâle.

Pour ce qui est du V8 suralimenté de 6,2 litres, les points de passage de la boîte automatique ont été augmentés à 6 100 tours/minute, ce qui explique la hausse de la puissance de 707 à 717 chevaux – seulement pour ce modèle.

La nouvelle Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Édition Daytona 50e anniversaire fera une première apparition publique ce weekend lors du défilé annuel Woodward Dream Cruise à Pontiac, au Michigan. Son prix reste toutefois à confirmer.

Les commandes pour l’ensemble de la gamme Charger 2020 débuteront cet automne et les premières livraisons suivront à l’hiver.