La famille Cousineau ouvre une troisième succursale Küto – Comptoir à tartares

La chaîne de restaurant Küto – Comptoir à Tartares ouvrira sa 22e succursale à Châteauguay en décembre.

C’est la famille Cousineau, déjà propriétaire des franchises de La Prairie et Sainte-Catherine, qui a décidé d’ouvrir un troisième restaurant à Châteauguay. «En fait nous avons choisi Châteauguay à cause qu’il y avait une demande pour un Küto et, en plus, on connaît le coin. Nous avons eu un restaurant pendant plusieurs années à Châteauguay dans le passé», explique Sue Muraca, une des copropriétaires. Son conjoint Marc Cousineau et elle ont été propriétaires du restaurant Chez Cora à Châteauguay pendant quelques années. Ils l’ont vendu en 2016.

Leur nouveau restaurant à Châteauguay sera situé au 40, boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans la bâtisse de l’ancien Woodland Pizza.

Le vent dans les voiles

Alors que le domaine de la restauration est durement touché cette année en raison de la pandémie, la chaîne spécialisée dans les tartares est au contraire en expansion. La succursale châteauguoise sera la 8e à ouvrir ses portes en 2020.

«Ça va très bien, notamment parce que nous avons toujours été axés sur le take-out. Ça a toujours été 50-50 (pour emporter et en salle à manger)», explique Jean-Michel Paquet, fondateur de Küto – Comptoir à Tartares. Dans les derniers mois, il a remarqué une hausse de ses ventes de 25 %.

L’homme d’affaires indique également que son concept de restaurant a l’avantage de nécessiter peu d’investissement à l’achat. «J’ai eu beaucoup de restaurants dans ma vie. La beauté de Küto c’est qu’on n’a pas besoin de système de four au gaz par exemple ou de grande ventilation. Nous avons seulement besoin de bons frigos», mentionne-t-il.

Une partie de la nourriture, comme les sauces à tartares et les croutons, sont cuisinés en grand à Delson et distribués dans les différentes succursales. L’objectif est de standardiser les menus. «Un peu comme au McDo, peu importe où tu vas, ton burger goûte la même chose. Je veux que ce soit le même concept pour les tartares Küto», illustre M. Paquet.

Le nouveau restaurant de Châteauguay représente un investissement d’environ 200 000 $, selon le fondateur. Une quinzaine d’employés seront embauchés.