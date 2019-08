La Fiat 124 pourrait ne pas être renouvelée

Article par Germain Goyer

L’avenir de la Fiat 124 Spider n’est pas ce qu’il y a de plus rose.

En effet, dans une entrevue accordée au magazine britannique Autocar, le PDG de Fiat, Olivier François, a laissé sous-entendre qu’il est peu probable qu’une nouvelle version de la 124 Spider soit commercialisée.

Il précise qu’il s’agit d’un marché de niche et que le modèle est rentable uniquement en raison du partenariat avec Mazda. Soulignons que la 124 Spider est assemblée à Hiroshima aux côtés des MX-5 et qu’elle partage bon nombre de ses composantes, notamment la plateforme, avec celle-ci.

M. François n’a toutefois pas nié les bienfaits sur l’image d’un constructeur qui propose une petite voiture excitante à conduire.

Rappelons que la Fiat 124 Spider actuelle a vu le jour en 2017. Sous son capot avant loge un bloc turbocompressé à quatre cylindres de 1,4 L. Celui-ci développe 160 chevaux et un couple de 184 livres-pied. On a le choix entre une boîte manuelle à six rapports ou une automatique comptant autant de rapports.

Une version Abarth est également offerte. La puissance de cette dernière s’élève à 164 chevaux.

Pour 2020, elle continuera d’être présente au sein du catalogue de la marque.