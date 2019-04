La Ford Mustang 2020 obtient le moteur de la Focus RS

Article par Guillaume Rivard

Ford nous préparait bel et bien une nouvelle version de la Mustang, mais contrairement aux rumeurs d’une SVO moderne, on nous présente plutôt un ensemble « haute performance » de 2,3 litres pour le coupé et le cabriolet Mustang EcoBoost d’entrée de gamme.

Lors de son arrivée sur le marché cet automne, en tant que modèle 2020, il s’agira de la voiture sport à quatre cylindres la plus puissante offerte par un constructeur américain.

L’équipe de la Mustang a travaillé avec celle de Ford Performance dans le but de transplanter le cœur de la défunte Focus RS sous le capot du légendaire muscle car (déjà 55 ans!) en prenant bien soin d’apporter des réglages spécifiques.

À l’aide notamment d’un bloc en alliage coulé, d’une culasse haute performance et d’un turbocompresseur légèrement plus gros, le moteur de 2,3 litres passe à 330 chevaux et à 350 livres-pied de couple (en utilisant de l’essence super), de quoi rivaliser directement avec le V6 de 335 chevaux de la Chevrolet Camaro. Il a été calibré pour fonctionner aussi bien avec la boîte manuelle Getrag à six rapports que la boîte automatique SelectShift à 10 rapports de Ford.

Résulat : la Ford Mustang EcoBoost 2020 avec ensemble haute performance de 2,3 litres accélère de 0 à 100 km/h en un temps approximatif de 4,5 secondes (la compagnie n’est pas plus précise pour l’instant) et sa vitesse de pointe a été augmentée à 250 km/h.

Plus que la puissance accrue par rapport au quatre-cylindres ordinaire, c’est la plage de couple élargie de 40% qui fait une différence, selon l’ingénieur en chef de la Mustang, Carl Widmann. En effet, avec ce nouvel ensemble, 90% du couple maximal est désormais accessible entre 2 500 et 5 300 tours/minute.

Plus excitante à conduire aussi…

L’ensemble haute performance de 2,3 litres qui s’ajoute à la Mustang EcoBoost comprend par ailleurs un système d’échappement actif à quatre embouts dont le son a été peaufiné spécialement pour ce modèle. La répartition du poids quasi parfaite de 53/47 s’accompagne de diverses améliorations au châssis et à l’aérodynamisme provenant de l’ensemble performance de la Mustang GT.

Par exemple, une barre de renfort de tourelles d’amortisseurs en alliage a été ajoutée à l’avant pour solidifier le châssis et améliorer la tenue de route, tandis que des freins à disques de 13,9 pouces avec étriers à quatre pistons à l’avant ont été empruntés à la Mustang GT pour offrir une meilleure puissance de freinage. De nouveaux réglages de performance ont été appliqués à la direction assistée, au freinage antiblocage, au contrôle de la stabilité ainsi qu’aux cinq modes de conduite que peut choisir le conducteur. L’ensemble comprend de plus des jantes spécifiques de 19 x 9 pouces et des pneus d’été 255/40R.

Pour ceux qui en veulent encore plus, un autre ensemble peut s’ajouter au premier. Celui-ci inclut des freins semi-métalliques, des amortisseurs MagneRide spécialement calibrés, un différentiel arrière Torsen à glissement limité (rapport de 3,55:1), une plus grosse barre stabilisatrice à l’arrière de même que des roues plus larges chaussées de pneus Pirelli P Zero Corsa4.

Esthétiquement, la Ford Mustang EcoBoost 2020 avec ensemble haute performance de 2,3 litres se démarque par son gros becquet avant au fini noir, ses conduits de refroidissement des freins dérivés de la Mustang GT avec ensemble performance, sa calandre noircie ornée d’un emblème Mustang décentré et son aileron arrière plus proéminent. N’oublions pas les bandes gris métallique sur le capot et les écussons spéciaux à différents endroits de la voiture.

À l’intérieur, on retrouve une instrumentation au fini aluminium comprenant des indicateurs de pression d’huile et de turbocompression ainsi qu’une plaque numérotée sur la planche de bord.

En terminant, mentionnons que la Ford Mustang 2020 proposera de série la technologie FordPass Connect, qui permet aux propriétaires de repérer la voiture, de verrouiller ou déverrouiller les portières et de consulter plusieurs informations essentielles, comme le niveau d’essence et les alertes d’entretien, à partir d’un téléphone intelligent.