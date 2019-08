La Ford Mustang Shelby GT350R 2020 aiguise ses réflexes

Article par Guillaume Rivard

Ne voulant pas être en reste après le dévoilement de la toute nouvelle Shelby GT500 de 760 chevaux, la Ford Mustang Shelby GT350R 2020 bénéficie de quelques améliorations qui visent à en mettre plein la vue, tant sur la piste que sur la route.

Ça commence par une nouvelle géométrie de suspension avant qui intègre un porte-fusée redessiné pour la direction, comme dans la GT500. Ford prétend que la tenue de route et la maniabilité grimpent ainsi d’un cran.

Parlant de la direction, une nouvelle crémaillère et un module de servodirection électrique reprogrammé ont été ajoutés pour plus de précision au niveau du volant.

« Notre plan a toujours été de nous servir des dernières innovations de la GT500 en les reprenant stratégiquement ailleurs dans la gamme de la Mustang, explique Ed Krenz, ingénieur en chef chez Ford Performance. Ces nouvelles améliorations à la GT350R la gardent concurrentielle et au sommet de son art. »

Afin de réduire son poids, la Shelby GT350R 2020 emploie des roues en fibre de carbone et supprime les places arrière. Les silencieux à résonance ont eux aussi été enlevés, ce qui donne un son d’échappement encore plus prononcé.

Un becquet avant et un aileron arrière de plus grande taille contribuent par ailleurs à accroître l’aérodynamisme et à donner un look plus agressif à la voiture. Il y a des étriers de freins peints en rouge de même que des rayures rouges sur les rebords des bandes décoratives en option, sans oublier le cool éclairage de sol à motif de cobra dans l’ensemble Technologie.

À l’intérieur, la Shelby GT350R arbore des coutures rouges très contrastantes, des écussons spéciaux et un volant à base plate marqué d’une bande rouge au sommet.

Le V8 de 5,2 litres ne change pas; il continue de générer 526 chevaux et 429 livres-pied de couple par l’entremise d’une boîte manuelle à six rapports exclusivement (pas d’automatique à double embrayage comme dans la GT500).

Quant à la Shelby GT350 régulière, elle propose tout comme la Mustang 2020 de nouvelles couleurs (Vert Grabber et Orange Twister sont un rappel des années 1970) et ajoute la technologie FordPass Connect permettant une interaction avec le véhicule au moyen d’un téléphone intelligent.