La gestion gouvernementale des frontières est un échec, selon Alain Therrien

Le député fédéral de La Prairie et leader parlementaire du Bloc Québécois, Alain Therrien, partage sa solution pour remédier à une gestion des frontières et des voies aériennes que son parti et le chef de celui-ci, Yves-François Blanchet, considère comme «davantage un échec qu’un succès».

Selon le Bloc québécois, le gouvernement n’a pas su effectué avec «l’urgence et la rigueur nécessaires les contrôles auprès des voyageurs».

Bien qu’il salue la volonté du gouvernement de Justin Trudeau de vouloir remédier au problème de la prime au voyage de 1 000$ qui a soulevé des tollés dans les derniers jours, il estime que la situation peut être réglée dans des délais plus brefs.

«La façon la plus rapide et efficace de procéder est un court amendement législatif à la loi C-4 qui réserve la prestation (PCMRE) uniquement en cas des déplacements essentiels. Cela exclut évidemment les vacances», dit-il par voie de communiqué.

Le Bloc québécois fait savoir que tous les partis agiront en ce sens si le gouvernement va de l’avant.

«Le rappel du Parlement peut se faire avec moins de 50 députés présents afin d’adopter une motion sur les procédures pour une durée de 24 heures et ensuite voter une loi modifiant C-4 comme les Québécois et les Canadiens l’exigent. Je n’imagine pas que quiconque voudra profiter de la situation pour soutirer des gains partisans», fait valoir M. Therrien.

M. Blanchet ajoute pour sa part que «cette solution dispose de la prime au voyage de 1 000$, qu’elle évite un règlement unilatéral du gouvernement sans consulter les oppositions, ou de pelleter vers l’avant la solution jusqu’au moment des impôts à la fin avril».

Le parti croit également que M. Trudeau «impose le remboursement des billets à des compagnies aériennes qu’il s’apprête à aider généreusement».

Vaccination

Dans le même communiqué, le Bloc québécois soutient également que le premier ministre du Canada n’était pas prêt à livrer les vaccins «en quantité et en temps opportun.»