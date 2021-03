La grogne envers la direction du CISSSMO prend de l’ampleur

Après les médecins et les infirmières, c’est au tour du syndicat représentant 4600 membres du personnel de bureau, paratechnique, des services auxiliaires et administratifs au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) de réclamer des actions du gouvernement pour améliorer la situation au CISSSMO et rétablir «des relations de travail saines et normales».

Le syndicat SCFP 3247 ainsi que les autres syndicats qui représentent les employés du CISSSMO ont rencontré le conseiller politique du ministre de la Santé et des Services sociaux le mercredi 24 mars pour lui faire part de propositions concrètes. «La direction abuse systématiquement de ses droits de gérance ce qui crée un climat arbitraire, d’incohérence et de mécontentement qui mine jour après jour le moral des personnes salariées et leurs conditions de travail», indique le syndicat par voie de communiqué.

20 % en arrêt de travail

Le SCFP 3247 calcule qu’entre janvier et novembre 2020, il y a eu 1270 embauches et 870 départs parmi leurs membres. «Ça donne un taux de rétention minuscule de 30 %. En ce moment, 20 % de nos membres sont en arrêt de travail. C’est le résultat d’années de dévalorisation, de surcharge de travail et de démoralisation, associées à des relations de travail catastrophiques », commente le président du SCFP 3247 Simon Beaulieu.

La pandémie a aggravé les problèmes qui étaient déjà présents au CISSSMO selon le syndicat. Ce dernier demande au ministre de la Santé de mettre fin « à l’abus du droit de gérance, faire un coup de barre sérieux à la direction, d’avoir une gestion proactive et efficiente et un mécanisme d’imputabilité transparent ainsi qu’une réorganisation majeure dans les relations de travail». Il y a présentement 8000 griefs actifs au CISSSMO et 3541 d’entre eux concernent le SCFP 3247.

Des actions espérées

L’organisation syndicale dit avoir apprécié cette rencontre. «L’écoute et les réactions ont été bonnes, mais ce sont les actions des prochains jours qui vont compter. Nous nous tiendrons prêts à remettre de la pression si nécessaire », affirme M. Beaulieu.

La semaine dernière, du personnel infirmier des urgences de l’hôpital Anna-Laberge à Châteauguay avait manifesté pour dénoncer un manque important de personnel.

À lire aussi : Des infirmières de l’urgence manifestent devant l’Hôpital Anna-Laberge

Manifestation aux urgences d’Anna-Laberge : le CISSSMO dit travailler sur des solutions

En février, des médecins avaient interpelés les élus pour critiquer la gestion jugée défaillante du CISSMO en ce temps de pandémie. Le PDG du CISSSMO Yves Masse avait indiqué au Soleil de Châteauguay prendre «très sérieusement le cri du cœur des médecins et du personnel de première ligne».

À lire aussi : Manifeste de la médecine générale de la Montérégie-Ouest

Bris de confiance entre les médecins et le CISSSMO

La direction dit tenter de trouver des solutions pour combler la pénurie de personnel. «Nous tendons la main aux médecins et aux syndicats pour poursuivre le travail de collaboration déjà amorcé», mentionnait M. Masse.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a rencontré des employés des hôpitaux de Châteauguay et Valleyfield lors d’une visite le 22 mars. Il a dit vouloir y retourner dans 4 à 6 semaines pour si des changements auront été appliqués.

À lire aussi : VIDÉOS – Le ministre de la Santé en visite dans la région