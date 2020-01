La guignolée de l’entreprise Pro Circuit dépasse les attentes

La quatrième guignolée organisée par l’entreprise Pro Circuit à Delson lui a permis d’amasser un grand nombre de denrées et autres objets. Elle a ainsi donné à plus d’organismes de la région que prévu.

Pro Circuit devait initialement remettre les dons récoltés à l’Égide, une maison d’hébergement et de transition pour femmes et enfants victimes de violence, l’Opération boîte à chaussures, Le club des copains de Delson et l’Unité communautaire de mesures d’urgence (UCMU). La Corne d’abondance de Candiac, la Municipalité de Saint-Mathieu, la SPCA Roussillon et l’organisme La rue des femmes ont aussi bénéficié de la guignolée.

Ils ont reçu des meubles, de la vaisselle, des rideaux, des petits électroménagers et de la nourriture, des produits de beauté et de salle de bain entre autres, des denrées et des vêtements chauds.

Véronique Moniz, directrice générale chez Pro Circuit, souligne que des objets ont été donnés pour la première fois à la guignolée, dont des jeux de société, des jouets, des patins, des chèques-cadeaux, des coffrets-cadeaux et des vêtements neufs.

«Le but de notre guignolée est d’amasser bien plus que des denrées. Sachant que les gens sont extrêmement sollicités à ce temps-ci de l’année, les organismes sélectionnés pour notre guignolée ont des besoins particuliers et différents des traditionnelles denrées», dit-elle.