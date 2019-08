La Honda Civic Si 2020 se modernise à son tour

Article par Guillaume Rivard

Une semaine après avoir annoncé des changements pour la Civic à hayon, Honda nous revient avec sa berline et son coupé Civic Si 2020 mis à jour, qui seront en vente au Canada le mois prochain.

Les deux modèles profitent de légères retouches esthétiques, comme l’ajout d’une barre de couleur assortie à la carrosserie et d’un contour noir lustré dans le logement des phares antibrouillard, un petit remodelage de la calandre en forme d’aile ainsi que des phares à DEL dont le faisceau d’éclairage est plus long et plus large. Les antibrouillards à DEL sont nouveaux eux aussi.

À l’arrière, la berline Civic Si arbore un pare-chocs remanié qui imite celui à l’avant, c’est-à-dire avec une barre de couleur assortie à la carrosserie et un contour noir lustré dans les ouvertures. Dans tous les cas, on retrouve de nouvelles jantes de 18 pouces au fini noir mat chaussées de pneus toute saison de performance.

L’habitacle n’est pas en reste puisqu’il renferme des sièges sport améliorés comprenant des garnitures rouges sur les assises et les dossiers. À cela s’ajoutent des accents de couleur rouge sur le tableau de bord. Rappelons que Honda avait mis à jour le système audio à écran tactile l’an dernier (notamment avec un bouton physique pour le volume) en plus de grosser les porte-gobelets.

Pour ce qui est du groupe motopropulseur et du châssis, le seul changement à la berline et au coupé Civic Si 2020 est un rapport final raccourci de 6% qui, dit-on, procure une meilleure sensation à l’accélération. Le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 litre développant 205 chevaux, la boîte manuelle à six rapports, le différentiel à glissement limité et le système d’amortissement adaptatif à deux modes demeurent tous intacts.

Pour 2020, les deux modèles de Civic Si intègrent de série la suite d’aides à la conduite Honda Sensing, dont les nouveaux phares de route automatiques. Ce qu’on aime moins, par contre, c’est l’ajout d’un dispositif qui amplifie artificiellement (par le biais des haut-parleurs) le son du moteur en conduite animée.

Les prix, les détails de l’équipement et les cotes de consommation spécifiques au marché canadien n’ont pas encore été annoncés. La berline Civic Si et le coupé Civic Si 2019 débutaient respectivement à 29 090 $ et 29 490 $, alors on risque de les voir franchir le plateau des 30 000 $.

La production se fait toujours à Alliston, en Ontario, sauf pour le moteur turbo, qui provient d’une usine en Ohio.