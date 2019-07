La Honda Civic, une histoire d’amour avec les Québécois

Article par Alain Morin

Soichiro Honda, né le 17 novembre 1906, n’a jamais été un bon étudiant. Il quitte l’école à 15 ans et se trouve un emploi comme mécanicien. En 1936, il s’essaie à la course automobile et se crashe. Fin de sa carrière en course automobile.

Cette année-là, il fonde une entreprise de fabrication de bagues de piston (rings). Son premier client, Toyota, rejette 47 de ses 50 premières bagues, à cause d’un manque de qualité. Plutôt que se décourager, Honda apprend la métallurgie. Ses bagues s’améliorent et à peine quelques années plus tard, il détient 28 brevets et emploie 2 000 personnes.

Débuts modestes

Un mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, Soichiro vend sa compagnie à Toyota. Puis, dans un Tokyo dévasté par les bombardements, il fabrique une première moto pour sa femme. En fait, il s’agit d’un vélo doté d’un petit moteur à deux temps. Puis, il en fabrique un autre qu’il revend. Puis un autre. Puis… En 1948, Soichiro fonde la Honda Motor Company. Au milieu des années 60, Honda est l’un des plus importants constructeurs de motos au monde. Il s’affiche même en Formule 1 et remporte le Grand Prix du Mexique, le 24 octobre 1965.

Il y a 50 ans, la naissance de Honda Canada inc.

Le 11 mars 1969, Honda Canada voit le jour, vendant uniquement des motos et des petits moteurs pour diverses applications. Auparavant, des distributeurs indépendants offraient quelques modèles de moto et le joli roadster S600. Joli mais pas très populaire, comme toutes les autres voitures Honda qui sont principalement vendues au Japon. L’aventure automobile déçoit Honda qui s’apprête à lancer la serviette. Toutefois, dans un dernier effort, il dévoile une petite voiture, une certaine Civic…

Bonjour la Civic!

Cette même année, 1972, la première « zone » canadienne de Honda, une maison-mère satellite si l’on veut, est ouverte à Montréal. La Civic débarque au Canada en tant que modèle 1973. Deux versions sont proposées : un hatchback et un coupé qui ressemble beaucoup au hatchback, mais dont le coffre est séparé de l’habitacle. Cette première Civic est dotée d’un quatre cylindres 1,2 litre développant 50 chevaux et un couple de 59 livres-pied qui doivent déplacer 697 kilos. Selon le Guide de l’auto 1974, le 0-96 km/h (0-60 mi/h) se fait en 14,5 secondes. Le comportement routier de la Civic et sa finition de haut niveau en font rapidement la chouchoute des Canadiens. En 1973, il s’en vend 747 d’un océan à l’autre. L’année suivante 5 241. Puis, 20 742 en 1975, puis 32 703, puis…

En 1975, la Civic est disponible avec un moteur qui fera école, le fameux CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion) si peu polluant qu’il n’exige pas de convertisseur catalytique pour être conforme aux normes les plus sévères du moment.

Cette première génération dure jusqu’en 1979. Dès l’année suivante, elle fait place à une nouvelle Civic (année-modèle 1980) beaucoup plus moderne et aux dimensions un peu plus grandes. Votre humble serviteur a possédé un modèle 1982 acheté flambant neuf, comme 30 285 autres personnes… à une époque où les taux d’intérêt étaient à 18%.

La Civic change complètement

Si l’on pouvait voir plusieurs liens esthétiques entre la Civic de 1979 et celle d’avant, ce n’est absolument plus le cas avec le modèle 1984 aux lignes coupées au couteau et décliné en trois configurations : hatchback, berline et familiale. Mais n’oublions surtout pas ce joli coupé qui a fait rêver des tonnes de jeunes, le CRX, toujours aussi apprécié, 35 ans plus tard! Les ventes au Canada sont moins élevées qu’avant avec 19 519 unités en 1984 et 25 831 en 1987.

Honda commence à fabriquer des voitures au Canada

En septembre 1987, une nouvelle Civic pose ses pneus chez les concessionnaires. Cette année-là, la SiR arrive pour la première fois sur le marché japonais. C’est également en 1987 que sortent les premières Accord de l’usine d’Alliston, en Ontario. Inaugurée le 3 novembre 1986, cette usine a été la première d’un constructeur japonais au pays. 1987 s’avère aussi un tournant pour Honda Canada qui offre à un public plus exigeant la marque Acura. À noter qu’en 1989, la Honda Integra XSi japonaise est dotée d’un moteur coiffé d’une nouvelle technologie, le Variable Valve Timing & Lift Electronic Control ou, si vous préférez, VTEC, qui, comme le CVCC quinze ans auparavant, fera école. Les ventes canadiennes de la Civic passent de 25 831 en 1987 à 50 320 en 1991, dernière année de cette quatrième génération.

La Civic 1992 apparaît en novembre 1991 et affiche des lignes beaucoup plus arrondies qu’avant, suivant ainsi la tendance générale de l’industrie. Deux variantes sont proposées, hatchback et berline… sans oublier la Civic Del Sol, un très beau biplace qui remplace la CRX. Cette génération dure jusqu’en 1995 et les ventes sont moins élevées qu’avant, tournant autour de 35 000 unités par année au Canada.

Yes SiR!

1996. Une toute nouvelle Civic apparaît. On la retrouve en livrées berline, hatchback et coupé. Cette Civic de sixième génération se singularise surtout par sa version SiR. Il faut croire que Honda a touché une corde sensible avec sa Civic, peu importe la version, puisque les ventes augmentent en flèche. En 1996, on parle de 37 648 unités au Canada alors que 60 407 ont trouvé preneur en 2000, dernière année de cette génération. L’année-modèle 1997 marque aussi le début d’une Civic endimanchée, vendue uniquement au Canada, l’Acura EL, qui a la lourde tâche de remplacer l’adulée Integra.

L’association Honda-Matte

Avec le temps et les générations, la Civic s’embourgeoise. Mais il semble que c’est ce que le public désire puisque la septième mouture (2001-2005) est plus populaire que jamais. Ayant gagné du volume, la Civic est maintenant considérée comme une voiture compacte par les Américains. Parmi les innovations, notons que cette Civic fait appel à une suspension MacPherson et à un nouveau moteur de 160 chevaux pour la SiR. On ne peut passer sous silence la version hybride de 2003 à 2007. Ni les géniales publicités de Martin Matte pour la Civic 2004. Le contrat de Matte avec Honda se terminera en 2014.

Fidèle à la tradition, Honda renouvelle sa voiture la plus populaire après un cycle d’environ cinq ans. L’année 2006 voit donc apparaître la huitième génération de la Civic. C’est l’apparition du tableau de bord à deux niveaux, une configuration qui a eu ses amateurs… et ses détracteurs! Les ventes canadiennes explosent et 2008 marque un record absolu, encore inégalé, de 72 463 Civic. L’Acura EL devient la CSX… et ressemble un peu moins à la Civic! Détail intéressant, en 2008 Honda Canada commence à produire des moteurs quatre cylindres à une troisième usine à Alliston.

Un faux-pas, mais pas de mauvaises conséquences

En 2012, une nouvelle Civic fait son apparition. En fait, Honda joue de prudence, autant en matière d’esthétisme que de sécurité puisqu’une ribambelle de systèmes, auparavant absents ou optionnels, se retrouvent dans le modèle 2012 (freins antiblocage, programme de stabilité électronique, répartition de force de freinage, etc.). Cette Civic est loin d’être parfaite et dès l’année suivante, elle reçoit plusieurs changements esthétiques.

Septembre 2015. La Civic berline 2016 est dévoilée. Cette fois, Honda n’a pas péché par excès de conservatisme! Cette livrée plaît assurément car au Canada, les ventes ont été de 64 552, 69 030 et 69 005 unités pour les modèles 2016, 2017 et 2018 respectivement. Les investissements de 857 millions apportés à l’usine d’Alliston dans le but de construire cette Civic n’ont pas été vains!

Le succès, c’est 99% d’échecs…

On peut ne pas aimer les produits japonais, ou Honda tout simplement, mais force est d’admettre que cette compagnie, par sa philosophie, son approche technique et marketing et sa volonté de toujours innover, inspire le respect. Et tout ça a commencé par des bagues de piston… ratées! Ce n’est pas pour rien que Soichiro Honda disait que le succès ne représente que 1% du travail. Les 99% restant sont constitués d’échecs…

Joyeux 50e anniversaire, Honda Canada!