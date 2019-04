La Hyundai Elantra adopte une CVT pour 2020

Article par Guillaume Rivard

Dans leur quête d’une plus grande économie d’essence, de plus en plus de voitures compactes abandonnent leur boîte automatique conventionnelle au profit d’une autre à variation continue (CVT). Les Nissan Sentra, Honda Civic, Toyota Corolla et Kia Forte en sont toutes des exemples.

La dernière à suivre la tendance? La berline Hyundai Elantra.

Le constructeur coréen n’a pas encore fait d’annonce officielle à ce sujet, mais le site de l’agence de protection de l’environnement (EPA) aux États-Unis affiche un modèle Hyundai Elantra CVT à quatre portes dans sa base de données 2020, ce qui laisse croire que la boîte automatique actuelle à six rapports sera éliminée.

Cette dernière est également disponible dans l’Elantra GT à hayon.

En combinant le moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,0 litres avec la CVT, la nouvelle Elantra 2020 réaliserait un gain énergétique de plus de 5% selon les chiffres de l’EPA. Les cotes de consommation canadiennes n’ont pas encore été dévoilées, mais elles devraient refléter une performance similaire.

Ce changement mécanique survient après une longue liste de mises à jour apportées à l’Elantra pour l’année-modèle 2019.

Quant à la boîte à double embrayage à sept rapports qui accompagne le moteur turbocompressé de 1,6 litre dans l’Elantra Sport, rien n’est mentionné, mais il serait peu probable qu’elle disparaisse à court terme.

Hyundai Canada devrait fournir les spécifications et les prix de la Hyundai Elantra 2020 plus tard cette année.