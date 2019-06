La Lexus LC décapotable arrive bientôt

Article par Sylvain Raymond

Deux ans après avoir introduit la Lexus LC, voilà que les rumeurs se confirment de plus en plus quant à l’introduction de la version cabriolet, un modèle qui devrait être dévoilé dans le cadre du festival Goodwood en juillet prochain.

C’est ce qu’a appris le site britannique Roadshow. On se souviendra que le concept avait été présenté au salon de l’auto de Détroit en janvier dernier, mais aucune date de mise en production n’avait été avancée.

Selon ce qui est permis d’apprendre, la version de production sera à quelques détails près calquée sur le concept. Rien de confirmé à savoir si le modèle sera équipé d’un toit souple ou rigide, mais on se souviendra que la IS C disposait d’un toit rigide. Vu l’espace de chargement assez étriqué de la LC, il n’est pas impossible non plus que l’on décide d’opter pour une capote souple plus compacte.

Côté mécanique, on peut s’attendre au même qu’avec la LC, soit un V8 atmosphérique de 5,0 litres dans le cas de la LC 500, développant une puissance de 471 chevaux et un couple de 398 lb-pi. Lexus ne passera certainement pas à côté d’une version hybride qui devrait marier le V6 de 3,5 litres à un moteur électrique livrant 177 chevaux et 221 livres-pied de couple supplémentaires.

Le modèle entrera notamment en compétition avec la Mercedes-Benz SL ainsi qu’avec la BMW Série 8 cabriolet. Les prix seront dévoilés ultérieurement, mais il faudra s’attendre à payer une surprime afin de s’offrir la possibilité de rouler cheveux au vent à bord du cabriolet. L’actuelle LC est vendue à un prix de base de 102 750 $, Dans le cas de la version hybride, le prix de départ est fixé à 118 850 $.