La Ligue de hockey cosom du Collège Charles-Lemoyne a 25 ans

C’est le 12 janvier qu’a eu lieu l’ouverture de la saison marquant le 25e anniversaire de la Ligue de hockey cosom du Collège Charles-Lemoyne (LHCL) à Sainte-Catherine.

Pierre Roy, directeur des services complémentaires et sport-études du CCL, a procédé à la mise au jeu protocolaire lors du match opposant le Complexe sportif Bernard Miron au Service des sports de la catégorie 12-14 ans.

Il était accompagné de Roger Côté, président et fondateur de la LHCL, ainsi de Dominique Bédard, directeur adjoint des services complémentaires et sport-études du CCL, et de Maxence Fontaine, responsable de la catégorie 12-14 ans de la ligue.