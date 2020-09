La liste des écoles touchées rendue publique dès cet après-midi

Le gouvernement rendra publique dès cet après-midi la liste des écoles où au moins un cas de COVID-19 a été déclaré, dans une forme temporaire. Et «le plus rapidement possible, dans les prochains jours», des informations détaillées devraient être disponibles en ligne.

«On ne rentrera pas pour l’instant dans le nombre de cas par école, mais je vous confirme qu’il y a un nombre très limité de cas par école», a indiqué le ministre de la Santé Christian Dubé, en point de presse vendredi après-midi.

«Des 184 nouveaux cas dénombrés hier, environ une vingtaine touchent des écoles, a ajouté le ministre. La bonne nouvelle c’est qu’on n’a pas d’éclosion dans les écoles, mais plutôt des cas uniques d’élèves ou de professeurs touchés. La Santé publique travaille énormément pour enquêter ces cas-là et aviser les gens qui ont été en contact.»

M. Dubé s’est réjoui de la façon dont la rentrée s’est déroulée partout en province. «On s’est préoccupé de la rentrée. Je sais que ce n’est pas parfait mais on était préparé.»

Ne pas relâcher pendant le long congé

Les Québécois ont par ailleurs été appelés à la prudence à l’approche du long congé de la fête du Travail.

«Tout le monde aime profiter d’un long congé, mais dans le contexte de la pandémie actuelle, vous allez peut-être me trouver un peu plate, mais je crois qu’il faut redoubler de prudence, a lancé le ministre Christian Dubé. Les éclosions des derniers jours viennent du communautaire, soit de nos actions quotidiennes, quand on voit notre famille et qu’on a des activités sociales. Je le sais que ce n’est pas facile, mais il faut garder la distanciation et porter le masque.»

«On a le pouvoir de changer les choses et de diminuer le nombre de cas. Il faut suivre les consignes; je ne vous les répéterai pas, vous les connaissez.» – Christian Dubé

Lors d’un point de presse tenu un peu plus tôt à Sorel-Tracy, le premier ministre François Legault avait lui aussi appelé les Québécois à ne pas relâcher les mesures pendant la longue fin de semaine.

«On est loin des chiffres du printemps mais on a une hausse des cas. On ne doit pas relâcher; il faut porter le masque et garder vos distances», a-t-il lancé, soulignant également que le gouvernement serait désormais plus sévère envers les contrevenants, entre autres les propriétaires de bars.

«On veut prévenir le plus possible une deuxième vague qui nous amènerait à confiner à nouveau la population. Relancer l’économie sans relancer la pandémie, c’est notre grand défi.»

Mise en place d’un niveau d’alerte

Tel que dévoilé par certains médias dans les derniers jours, le gouvernement travaille actuellement à mettre en place un système de niveau d’alerte par région ou secteur.

«Des journalistes bien informés ont su qu’on allait arriver avec un tel système dans les prochains jours, a indiqué Christian Dubé. On n’est pas prêt à en dire plus pour l’instant, mais on aura un point de presse spécifique là-dessus mardi prochain.»