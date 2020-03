La mairesse de Sainte-Catherine en isolement préventif

La mairesse de Sainte-Catherine Jocelyne Bates est en isolement préventif à la suite d’un séjour aux États-Unis. Elle ne présente cependant aucun symptôme de la COVID-19 et poursuit ses activités normalement à distance.

Mme Bates s’est placée en isolement volontaire de 14 jours avant que cette mesure ne devienne obligatoire par le gouvernement canadien, la semaine dernière. La mesure était déjà fortement recommandée par Québec.

«Grâce aux technologies, elle est en contact quotidien avec les employés et les membres du conseil. Ils se parlent notamment par vidéoconférence», explique Amélie Hudon, directrice des communications à la Municipalité.

La mairie étant fermée, la mairesse n’aurait, de toute manière, eu d’autre choix que le télétravail.

Mme Bates a fait état de sa situation à l’occasion d’un message téléphonique qu’elle a enregistrée pour ces citoyens, et diffusé dimanche. Son appel visait principalement à faire savoir aux citoyens que la Ville de Sainte-Catherine a mis en place une ligne téléphonique de référence pour les résidents en position de vulnérabilité ou qui se sentent isolés, particulièrement les aînés, pendant la crise.

«Je tiens à rappeler à mes concitoyens qu’ils ne sont pas seuls face à cette pandémie: nous sommes là pour vous aider à passer à travers», a-t-elle déclaré dans son message.

Plus de la moitié de la population jointe

La Ville estime avoir rejoint plus de 3 700 foyers avec son message automatisé, soit plus de la moitié de la Municipalité, grâce à sa base de données et les abonnés à ses alertes.

«Tous les citoyens ne sont peut-être pas en position de vulnérabilité, mais on voulait faire connaître la mesure pour les sensibiliser au fait qu’il y a peut-être des aînés autour d’eux qui sont isolés parce qu’ils n’ont pas accès aux technologies comme internet», a précisé la directrice des communications.

Numéro de la ligne téléphonique

La ligne téléphonique s’adresse aux résidents en position de vulnérabilité ou qui se sentent isolés, particulièrement les aînés. Le numéro à composer est le 450 635-0633. La ligne est accessible du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h à 16h, ainsi que le vendredi, de 9h à 12h.

Les citoyens peuvent aussi envoyer un courriel à la Ville pour demander une intervention auprès d’une personne dans le besoin à soutien@ville.sainte-catherine.qc.ca.