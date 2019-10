La Mazda3 sort son gros aileron et se lance en course automobile

Article par Guillaume Rivard

La division nord-américaine de Mazda vient de dévoiler le plus récent ajout à son programme de sport motorisé : la Mazda3 TCR.

Construite selon les normes et les réglementations internationales des courses de voitures de tourisme, elle fera ses débuts dans la série IMSA Michelin Pilot Challenge en 2020, à commencer par une épreuve de quatre heures sur le Daytona Speedway au mois de janvier.

La Mazda3 TCR est le fruit du studio de design nord-américain de Mazda à Irvine, en Californie. Elle reste assez fidèle à la Mazda3 Sport de nouvelle génération, acclamée pour son style, mais elle ajoute un gros aileron arrière (beaucoup plus fonctionnel qu’esthétique), une ouverture sur le capot, un becquet surdimensionné au bas du pare-chocs avant et de minces jupes sur les côtés.

Les ailes avant et arrière ont été retravaillées pour ajourer la carrosserie et ainsi optimiser le refroidissement, tandis que le nouveau pare-chocs arrière aérodynamique intègre un seul embout d’échappement monté au centre.

La Mazda3 TCR est alimentée par un moteur turbo à quatre cylindres dont la puissance est amenée à 350 chevaux, le tout contrôlé par une boîte de vitesses de course comptant six rapports et des sélecteurs au volant.

Long Road Racing, une entreprise basée en Caroline du Nord, s’occupera des ventes et du support pour la Mazda3 TCR, qui sera disponible aux équipes privées dès l’an prochain. De quoi faire oublier l’absence d’une nouvelle Mazdaspeed3!