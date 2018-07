La McLaren 600LT 2019 devient la nouvelle reine de la Sports Series

Article par Le Guide de l’auto

L’édition 2018 du Festival de la vitesse de Goodwood, en Angleterre, s’ouvre avec la première mondiale sur circuit de la toute nouvelle McLaren 600LT, plus puissante, plus rapide et plus extrême que tous les autres modèles de la Sports Series. Elle s’apprête aussi à écrire un nouveau chapitre de l’histoire des « Longtail » de McLaren en étant seulement la quatrième voiture de la sorte à voir le jour en plus de 20 ans.

Cherchant à hausser la performance à un autre niveau, les ingénieurs de McLaren ont reprogrammé le système de gestion du V8 biturbo de 3,8 litres et réduit la contre-pression du système d’échappement (qui est encore plus court et plus radical que celui de la McLaren Senna, soit dit en passant), ce qui permet à la 600LT de générer jusqu’à 592 chevaux à 7 500 tours/minute et un couple maximal de 457 livres-pied entre 5 500 et 6 500 tours/minute. Êtes-vous plus impressionné par son accélération de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes (à peine un dixième de plus que la 675LT Super Series) ou par son sprint de 0 à 200 km/h en 8,2 secondes? Que dites-vous de sa vitesse de pointe de 328 km/h?

Physiquement, la nouvelle McLaren 600LT se démarque avec son becquet avant et son diffuseur arrière allongés, son aileron arrière fixe et sa silhouette qui mesure cinq centimètres de plus que la 570S Coupé. On ne le voit pas, mais il y a aussi un plancher plat en fibre de carbone. Avec un appui au sol de 220 livres à une vitesse de 250 km/h, le conducteur bénéficiera d’une meilleure adhérence et d’une plus grande stabilité en ligne droite sur la piste.

Parlant de fibre de carbone, tout le châssis est fait à partir de ce matériau exotique et s’avère environ 25% plus rigide qu’un châssis comparable en aluminium. La voiture pèse seulement 2 749 livres; avec l’option des sièges de course super légers en fibre de carbone développés pour la Senna, elle traîne 220 livres de moins que la 570S – incroyable, n’est-ce pas? Mais attendez, ce n’est pas tout : McLaren Special Operations a concocté deux ensembles différents pour les clients qui voudraient sauver encore plus de poids.

Sur le plan de la maniabilité, la McLaren 600LT emprunte des composantes de suspension plus légères et plus robustes à la 720S, dont des leviers triangulaires en aluminium forgé, pour accompagner ses amortisseurs adaptatifs améliorés. Les freins proviennent également de la Super Series. La voiture s’abaisse de huit millimètres par rapport aux autres modèles de la Sports Series, tandis que sa voie avant est plus large de 10 millimètres. Par ailleurs, les jantes en alliage ultra légères sont chaussées de pneus Pirelli P Zero Trofeo R conçus sur mesure pour vraiment optimiser le dynamisme et les qualités athlétiques de la 600LT.

Pour ce qui est de l’habitacle, une utilisation abondante de suède Alcantara ainsi que l’absence de moquette devant les occupants et sous les sièges ont permis de sauver 12 livres en plus d’exposer la belle structure MonoCell en fibre de carbone. Le coffre à gants a été éliminé et les pochettes de portières, remplacées par des filets. Le climatiseur, la chaîne audio et le système de navigation sont disponibles en tant qu’options sans frais.

Et le prix de cette McLaren 600LT? Chacun des exemplaires limités produits à compter d’octobre se vendra à partir de 240 000 $US. Il faudra attendre pour les détails concernant le marché canadien.