La MINI Cooper 3 portes Ice Blue Edition 2019 lancée à Toronto

Article par Michel Deslauriers

La marque anglaise MINI a l’habitude de concocter des éditions spéciales de leurs modèles afin de garder l’intérêt auprès de sa clientèle – surtout celle qui recherche un peu d’exclusivité. Cette fois-ci, c’est le modèle 3 portes qui obtient une variante à tirage limité se nommant la Ice Blue Edition, présentée au Salon de l’auto de Toronto.

Basée sur la Cooper S, elle est équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 189 chevaux et un couple de 207 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à six rapports avec sélecteurs montés au volant. Selon le constructeur, la Cooper S peut accélérer de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes.

La MINI Cooper S 3 portes Ice Blue Edition 2019 reçoit aussi une peinture exclusive, rehaussée par un aileron de toit, des bandes décoratives et des coques de rétroviseurs Orange solaris. Des jantes en alliage JCW Cup de 18 pouces et des garnitures noir piano sont également incluses.

L’équipement de série comprend un sonar de stationnement, des phares et des feux arrière à DEL, un ensemble aérodynamique JCW, un système multimédia avec écran tactile de 8,8 pouces, une intégration Apple CarPlay et une recharge sans fil pour téléphones.

La Cooper S 3 portes Ice Blue Edition se détaille à 38 990 $ avant les frais de transport et de préparation, et seulement 30 unités seront disponibles à travers le Canada cette année. Si cette variante exclusive de la MINI nous intéresse, il serait sage de se manifester plus tôt que tard chez le concessionnaire.