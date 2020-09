La modernisation du skatepark de Candiac s’amorce

Les travaux de mise à niveau et de revitalisation du skatepark situé au parc Roméo-V.-Patenaude débuteront le 9 septembre, annonce la Ville. Son objectif est de le rendre «plus moderne et plus sécuritaire».

Les travaux prévus au printemps ont été reportés afin que l’espace reste accessible en période de déconfinement. Ils devraient être achevés le 23 septembre. Le parc de planche à roulettes sera fermé pendant ce temps.

Le nouvel espace comptera plusieurs nouveaux modules, comme le «Pyramide Ledge», le «Hip», le «Flat Rail» et le «A-Frame». Candiac affirme également vouloir lui «donner un coup de jeune» en réparant et en améliorant les structures existantes du skatepark.

Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan de développement stratégique 2018-2033 de la Municipalité qui rappelle s’être engagée à poursuivre le développement et la modernisation de ses infrastructures sportives.

Le renouvellement du skatepark de Candiac sera réalisé en partenariat avec l’entreprise Spinwork. La Ville a également octroyé un contrat en juin à l’entreprise Tessier Récréo-Parc pour les travaux au montant de 69 578$ plus taxes. Les fonds sont issus d’un règlement d’emprunt adopté en avril 2019. Celui-ci totalise 98 000$ pour le projet.