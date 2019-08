La Montérégie prête à recevoir de nouveaux projets

Le comité de sélection de projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) de la Montérégie lance officiellement un deuxième appel de projets pour l’année financière 2019-2020.

Ce sont deux appels de projets qui sont prévus pour l’année financière 2019-2020, totalisant 4,5 M$. Les organismes et les entreprises admissibles peuvent déposer une demande d’aide financière pour le FARR auprès de la Direction régionale de la Montérégie du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) au plus tard le 27 septembre 2019 en remplissant le formulaire disponible sur le site Web.

Pour être admissibles, les projets doivent répondre aux priorités de la Montérégie, lesquelles se trouvent également au coeur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022:

1. Faire de la Montérégie le chef de file du Québec en agriculture;

2. Développer une identité rassembleuse par la culture;

3. Créer la richesse par l’économie et l’innovation;

4. Miser sur une main-d’oeuvre compétente et sur la relève entrepreneuriale;

5. Offrir à toutes les personnes les conditions d’obtention d’une meilleure qualité de vie;

6. Protéger et mettre en valeur les ressources naturelles;

7. Promouvoir et développer le tourisme;

8. Contribuer à l’amélioration du transport comme axe névralgique et structurant de l’ensemble des secteurs d’activité en Montérégie.

«L’aide financière accordée dans le cadre du FARR permet de donner aux promoteurs le coup de main nécessaire pour entreprendre et concrétiser des initiatives mobilisatrices dans l’ensemble de la Montérégie. Un travail sérieux et rigoureux d’analyse sera effectué par les membres du comité de sélection afin de choisir des projets qui contribueront au développement harmonieux de notre belle région qu’est la Montérégie», affirme Sylvie Parent, vice-présidente de la Table des préfets de la Montérégie et mairesse de la Ville de Longueuil.

Rappelons que le FARR, qui est administré par le MAMH, favorise la mobilisation et la concertation régionales en vue d’appuyer la réalisation de projets ayant des retombées à l’échelle régionale. Les initiatives qui seront présentées devront notamment répondre aux particularités de la Montérégie et contribuer à l’occupation et à la vitalité du territoire. Elles seront choisies et priorisées par le comité régional de sélection de projets du FARR.

Pour en savoir davantage sur les critères d’admissibilité, pour déposer un projet ou

pour communiquer avec la direction régionale du MAMH, cliquer ici.

Pour consulter la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité

des territoires 2018-2022: cliquer ici.