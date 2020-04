La MRC de Roussillon adopte une déclaration de coopération

Les maires de la MRC de Roussillon ont adopté à l’unanimité une déclaration de coopération et de collaboration entre les 11 municipalités et les organismes du territoire, pour mieux affronter la pandémie.

Cette action vise le partage de l’information, des pratiques, des ressources ainsi que le soutien à l’ensemble des citoyens, organismes et entreprises du territoire.

«Les municipalités de la MRC de Roussillon travaillent plus que jamais ensemble pour protéger leurs employés et leurs citoyens, tout en jouant un rôle actif avec l’instance régionale auprès des entreprises et des organismes du territoire. Depuis près de trois semaines, Roussillon est passée en mode prévention, vigilance, coopération, et surtout en mode entraide», affirme le préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson, Christian Ouellette, par voie de communiqué.

M. Ouellette souligne que la région peut tirer profit de ses forces et de ses différences et travailler pour le bien de l’ensemble de ses communautés.

La MRC rappelle qu’elle joue un rôle important en matière de développement économique et de gestion des matières résiduelles. En plus d’adapter ses fonds locaux d’investissement (FLI) à la pandémie de la COVID-19, le service responsable apporte aide et soutien aux entreprises et entrepreneurs sur le terrain avec plusieurs initiatives, telles que des webinaires gratuits, une Table de concertation des partenaires, des sondages, des encouragements à l’achat local avec Achetons Roussillon, etc.

Quelques mesures concrètes

La MRC établit quotidiennement le portrait des mesures préventives liées à la COVID-19 pour l’ensemble des 11 municipalités et organisations œuvrant dans les secteurs du développement social du territoire.

Chaque semaine, des rencontres ont lieu entre les directeurs généraux et les maires.

Il y a trois semaines, une infolettre a été lancée pour informer les entreprises, entrepreneurs et organismes du territoire de l’ensemble des initiatives.

La MRC lance un fonds visant spécifiquement à supporter les besoins de liquidités des entreprises affectées, soit le prêt FLI COVID-19. Il se veut complémentaire aux mesures bancaires et permet un financement pouvant aller jusqu’à 50 000$, remboursable dans un an.

Un répertoire des commerçants locaux est disponible sur le site web: roussillon.ca.

Des webinaires gratuits pour briser l’isolement des citoyens, gestionnaires et entrepreneurs sont organisés. Le premier est prévu ce mercredi à 8h30 sous le thème «Maîtriser mes anxiétés en temps de pandémie».

(Source: MRC de Roussillon)