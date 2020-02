La MRC de Roussillon appuie les Journées de la persévérance scolaire

Les élus de la MRC de Roussillon ont adopté une résolution d’appui pour les Journées de la persévérance scolaire, qui se dérouleront à travers le Québec du 17 au 21 février. Ils ont aussi convenu de soutenir la persévérance scolaire par diverses initiatives de communication sur le territoire.

Au cours de ces journées dont le thème est cette année Nos gestes, un + pour leur réussite, les dirigeants municipaux sont invités à porter le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire afin de témoigner leur appui de façon visible à la cause. La population et les organismes désirant démontrer leur appui pourront également s’en procurer.

«Le soutien à la persévérance scolaire n’appartient pas exclusivement au milieu de l’éducation. Le monde municipal et les élus ont une responsabilité de créer des conditions qui la soutiennent», estime le préfet de la MRC et maire de Delson Christian Ouellette.

La MRC organisera divers événements communautaires sur le territoire au cours des Journées de la persévérance scolaire.

À l’instar de l’an dernier, le porte-parole de ces Journées de la persévérance scolaire est Laurent Duvernay-Tardif, docteur en médecine et joueur de ligne des Chiefs de Kansas City, récents gagnants du Superbowl.