La MRC de Roussillon obtient 900 000 $ pour accompagner les entrepreneurs

La MRC de Roussillon s’est vu octroyé un financement de 900 000$ sur cinq ans dans le cadre de la création du réseau Accès entreprise Québec, annoncée le 10 novembre, par la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx.

Concrètement, le projet vise à renforcer les services d’accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises, puis à accélérer le développement économique dans les régions du Québec.

Dans la MRC de Roussillon, par exemple, la subvention sera utilisée pour «harmoniser les services directs offerts sur le territoire et s’assurer de proposer aux entrepreneurs une approche renouvelée et actuelle de l’entrepreneuriat».

L’enveloppe du ministère de l’Économie et de l’Innovation consacrée à ce programme est d’un total de 97,5 M$ dans la province. De ce montant, 90 M$ serviront à l’ajout de ressources dans les MRC. Le reste sera réservé pour améliorer les compétences des ressources, le développement d’outils d’intervention, le maillage et la synergie des interventions entre les régions, peut-on lire dans un communiqué.

Le projet d’Accès réseau entreprise se veut être une «porte d’entrée des entreprises vers les services et les organismes voués aux entrepreneurs».

L’objectif est d’augmenter le nombre d’entreprises qui réussissent et de faire valoir le rôle de chaque MRC selon une approche complémentaire d’accompagnement et de financement des entreprises avec Investissement Québec régional, national et international.

«Il s’agit d’une période plus difficile pour les entrepreneurs, avec la mise sur pied du réseau Accès entreprise Québec, notre gouvernement pose des gestes concrets pour soutenir les entrepreneurs régionaux. Les entreprises de la région pourront bénéficier de ce réseau auprès de la MRC de Roussillon, afin d’offrir un service complémentaire à celui présentement offert sur le territoire», souligne le député de La Prairie, Christian Dubé.

De son côté, la députée de Sanguinet, Danielle McCann, considère l’approche du réseau Accès entreprise «d’autant plus intéressante qu’elle encouragera assurément l’entrepreneuriat et facilitera la mise en œuvre de projets d’entreprises et de développement économique».

Pour sa part, la députée de Châteauguay, MarieChantal Chassé, a témoigné avoir échangé avec plusieurs entrepreneurs et acteurs économiques de la Montérégie et que ceux-ci «ont souvent affirmé qu’il fallait renforcer les services de proximité aux entreprises».

Elle considère donc que cette annonce est une action mobilisatrice du gouvernement.